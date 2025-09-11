ทภ.2 พบทุ่นระเบิด 4 ทุ่น คล้าย MD82B ที่ช่องติ๊กเบ๊าะ เป็นทางที่ทหารเขมรใช้ลาดตระเวน

ทภ.2 พบ 4 ทุ่นระเบิด คล้าย MD82B บริเวณพื้นที่ช่องติ๊กเบ๊าะ ทิศตะวันตกปราสาทตาควาย หลังพบสัญญาณเตือนเครื่องตรวจ ห่างจากแนวลวดหนาม 3 เมตร จุดตรวจพบเป็นช่องทาง ที่ ‘ทหารกัมพูชา’ ใช้ลาดตระเวนตรวจฝ่ายไทย
สถานการณ์โดยรวมพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน เวลา 14.30 น. กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 27 ตรวจพบทหารกัมพูชาทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ตามที่ได้ร่วมกันลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) เมื่อวันที่ 7 ส.ค.68 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (ละเมิดข้อ 1 และ ข้อ 4 )
โดยตรวจพบทุ่นระเบิดไม่ทราบชนิด (มีลักษณะคล้าย MD82B) จำนวน 4 ลูก บริเวณพื้นที่ช่องติ๊กเบ๊าะ ทางทิศตะวันตกปราสาทตาควาย และคาดว่าจะมีอีก 1 ลูก อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากมีสัญญาณเตือน จากการใช้เครื่องตรวจทุ่นระเบิด บริเวณทุ่นระเบิดห่างจากแนวลวดหนามทาง/ยุทธวิธีของหน่วยประมาณ 3 เมตร
ซึ่งบริเวณที่ตรวจพบนั้น เป็นช่องทางที่ทหารกัมพูชามักใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวนในการเดินเข้ามายังลวดหนามทางยุทธวิธีของฝ่ายเรา เพื่อเฝ้าตรวจฝ่ายเรา
ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
