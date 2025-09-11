ทักษิณ นอนคุกคืนที่ 2 หลับสนิท กินข้าวได้ – ชี้จะออกบริการสาธารณะแบบ เสก ต้องขออนุมัติก่อน

ทักษิณ นอนคุกคลองเปรมคืนสอง นอนหลับสนิท ไม่เศร้าซึม ทานข้าวได้ครบมื้อ ไม่เครียด ปรับตัวได้ดี ส่วนแนวโน้มออกบริการงานสาธารณะเรือนจำด้านวิชาการ ระบุ เรือนจำต้องมีการเขียนโครงการขออนุมัติก่อน เช่นกรณี ‘เสก โลโซ’ ออกเล่นดนตรี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน จากกรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี ต่อมาเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมราชทัณฑ์ กำหนดให้เป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างการพิจารณาคดี (HUB) ได้ดำเนินการย้ายนายทักษิณ ไปควบคุมยังเรือนจำกลางคลองเปรม เนื่องจากเป็นนักโทษเด็ดขาดเพื่อแยกการปฏิบัติตามประเภทของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม
ผู้สื่อข่าวงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างการกักโรคโควิด-19 ระยะเวลา 5 วัน ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม โดยอาการนอนห้องกักโรคคืนที่สอง พบว่า คืนวานนี้ (10 ก.ย.) นายทักษิณ แม้ว่ามีอายุเยอะ 76 ปี แต่ยังคงนอนหลับได้ปกติ ไม่มีอาการนอนกระสับกระส่าย รวมถึงไม่มีอาการเครียดหรือซึมเศร้าปรากฏให้เห็น ค่อนข้างปรับตัวได้เป็นอย่างดี การรับประทานอาหาร สามารถรับประทานอาหารได้ครบมื้อ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตนตามคำแนะนำของราชทัณฑ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การป้องกันความปลอดภัยในส่วนของการคุมขังนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ราชทัณฑ์ค่อนข้างเข้มงวด โดยก็ต้องมีการมอบหมายผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าผ่านการอบรมทักษะต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือพยาบาล หรือการช่วยงานเรือนจำ มีความประพฤติดีเยี่ยม มาเป็นผู้ช่วยเหลือ ดูแล นายทักษิณระหว่างคุมขัง เพราะด้านในนั้น ไม่มีใครรู้ได้ว่าใครมีการชอบไม่ชอบกันอย่างไร อาจเกิดอันตรายได้ ราชทัณฑ์จึงต้องวางมาตรการดูแลให้เหมาะสม
ส่วนกรณีว่านายทักษิณจะได้ออกมาบริการงานสาธารณะของเรือนจำฯ เกี่ยวกับเชิงวิชาการตามงานหนังสือหรือไม่นั้น มีรายงานว่าการที่เรือนจำจะนำผู้ต้องขังเด็ดขาดออกบริการงานสาธารณะจะต้องมีการเขียนโครงการขึ้นมาก่อนเพื่อขออนุมัติ เช่น กรณีของนายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือเสก โลโซ ก็ได้ออกมาเล่นดนตรีเพราะเป็นโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะดนตรี จึงจะออกมาบริการงานสาธารณะได้
ขณะที่วันนี้ (11 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรม ไม่พบการเคลื่อนไหวของกลุ่มทนาย และญาติของนายทักษิณ ชินวัตร แต่อย่างใด มีเพียงกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มเล็กๆ มาเฝ้าติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวเท่านั้น
เมื่อติดต่อไปทาง นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวนายทักษิณ ได้รับการยืนยันว่า ตั้งแต่นายทักษิณเข้ามาอยู่ในเรือนจำคลองเปรม ตนยังไม่ได้เข้าเยี่ยม เนื่องจากทางเรือนจำแจ้งว่านายทักษิณยังอยู่ในช่วงกักโรคโควิด-19 คงต้องให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน
อย่างไรก็ตามตนได้สอบถามไปทางเรือนจำเป็นระยะ ซึ่งได้รับการยืนยันว่า การใช้ชีวิตประจำวันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ในส่วนโรคประจำตัวของนายทักษิณก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมียาทานอยู่แล้ว ด้วยทางเรือนจำอนุญาตให้นำยาเข้าไปทานได้ หลังพ้นการกักโรคและออกมาใช้ชีวิตประจำวันในเรือนจำได้ตามปกติ ทางตนจะรีบประสานเพื่อขอเข้าเยี่ยมต่อไป
