สมคิด ซัด ข้อตกลง ภท.-ปชน. มวยล้มต้มคนดู หลอกคนไทยทั้งประเทศ ไม่จริงใจแก้รธน.
เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายสมคิด เชื้อคง อดีตส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ 3 ครั้ง ทั้งนี้ การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งรัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม ฝ่ายการเมืองเคารพคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมา
นายสมคิด กล่าวต่อว่า จากคำวินิจฉัยที่สุดท้ายการแก้ไขรัฐธรมนูญก็ต้องกลับมาที่สภาฯ เพื่อขอมติจากสมาชิกในการกำหนดแนวทางการทำประชามติ รวมทั้งการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่บัญญัติว่ากระบวนการและหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบังคับไว้ นอกจากนี้การทำประชามติทั้ง 3 ครั้ง คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท เพราะงบประมาณในการทำประชามติในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท และใช้เวลานานมาก ดังนั้นที่บอกว่าจะดำเนินการภายใน 4 เดือนนั้นไม่มีทางทำได้ เป็นเรื่องโกหกที่เอาไว้หลอกเพื่อผลประโยชน์เท่านั้น เพราะไม่มีทางเป็นจริง
“การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา จะพบว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ยังจับมือกับสมาชิกวุฒิสภา ดึงการทำประชามติออกไปอีก 180 วัน ก็ชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีความคิดที่จะแก้รัฐธรรมนูญ เพราะหากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คิดจะแก้ทำได้ตั้งนานแล้ว ถึงวันนี้ข้อตกลงระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน ไม่ต่างจากมวยล้มต้มคนดูหลอกพรรคประชาชน เชื่อว่าพรรคประชาชนก็ทราบดีว่าถูกหลอกแต่เต็มใจที่จะเดินตามเกมของพรรคภูมิใจไทย สุดท้ายก็ทั้งสองพรรคหลอกคนไทยทั้งประเทศอยู่ดี” นายสมคิด กล่าว