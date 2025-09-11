ก่อแก้ว ลั่นย้ายหนีพท.ก็โง่สิ หลังปชน.ฮาราคีรีตัวเอง-คนสงสารทักษิณ มั่นใจเสื้อแดงกลับมาแน่
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า ช่วงนี้เพื่อนๆ ที่ไม่ใช่นักการเมืองถามผมว่า “จะย้ายพรรคมั้ย?” ผมก็ตอบไปว่า “จะไม่ย้ายไปไหน ถ้าเบื่อก็เลิกเท่านั้น” ผมเลยถามเพื่อนๆ กลับไปว่า “ในช่วง 30 ปีนี้ มีพรรคการเมืองไหนที่มีผลงานมากที่สุด?” หลังจากช่วยกันคิดๆ กันไปสักพัก ก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่า “พรรคเพื่อไทย”
ผมให้เหตุผลเพิ่มว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พรรคประชาชนก็ทำการ ฮาราคีรี ตัวเอง ด้วยการไปเป็นนั่งร้านให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ผลคือทัวร์ลงเพียบ เสื้อแดงก็ย้ายกลับมาเป็นแถว ยิ่งเมื่อวานนี้ คุณทักษิณ แสดงสปิริตด้วยการกลับมาขึ้นศาล ก่อนถูกศาลฎีกามีคำสั่งให้กลับไปติดคุก 1 ปี นับหนึ่งใหม่ คนที่เคยได้อานิสงส์จากนโยบายดีๆ ของคุณทักษิณ ร้องไห้กันมากมายด้วยความสงสารและโกรธแค้น เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ “ใครย้ายก็โง่สิ”