การเมือง

อาจารย์นิด้า มองคำวินิจฉัย สะท้อนภาพการเมืองไทย หวาดระแวงปชช.-ปกป้องโครงสร้างเดิม

อาจารย์นิด้า มองคำวินิจฉัย สะท้อนภาพการเมืองไทย ปกป้องโครงสร้างเดิม หวาดระแวงประชาชน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตรการเมือง และยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้ ทำประชามติ 3 ครั้งสำหรับการจัดทำร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่ ว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ที่กำหนดให้การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ต้องผ่านประชามติถึง 3 ครั้ง

และห้ามมิให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง คือภาพสะท้อนของการเมืองไทย ที่ยังไม่สามารถก้าวพ้นเงาของความหวาดระแวง และการควบคุมเชิงสถาบันได้

การวินิจฉัยว่า ประชาชนไม่สามารถเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง คือการลดทอนหลักอธิปไตยของปวงชนอย่างชัดเจน

รัฐธรรมนูญควรเป็นกติกาสูงสุดที่ทุกคนยอมรับ แต่เมื่อเจ้าของประเทศถูกกันออกจากกระบวนการร่างตั้งแต่ต้น

ความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญใหม่ก็จะถูกตั้งคำถามตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้น

ADVERTISMENT

การตีความของศาลครั้งนี้ สะท้อนบทบาทที่ก้าวล้ำเกินขอบเขตการตีความปกติ

ศาลไม่ได้เพียงอธิบายกฎหมาย แต่ได้สร้าง “กติกาใหม่” ขึ้นมาเอง

การยกระดับบทบาทเช่นนี้ ทำให้ศาลกลายเป็นผู้กำหนดภูมิทัศน์ทางการเมือง มากกว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ

เมื่อพิจารณาเชิงโครงสร้าง การวินิจฉัยนี้คือการสืบทอดวัฒนธรรมการเมืองที่ไม่ไว้วางใจประชาชน

ศาลเลือกปกป้องโครงสร้างที่มีอยู่มากกว่าการเปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วม

นี่คือการยืนยันอำนาจนำของชนชั้นนำ และสถาบันที่ไม่ผ่านการเลือกตั้ง ซึ่งยังคงเป็น “ตัวกำหนดทิศทาง” ของการเมืองไทย

ในนามของการปกป้องความมั่นคง ศาลกลับสร้างอุปสรรคต่อกระบวนการสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเอง

ความย้อนแย้งเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยยังคงติดอยู่ในวงจรเดิม คือ การมีรัฐธรรมนูญที่เกิดจากความพยายามควบคุม มากกว่าความต้องการปฏิรูปอย่างแท้จริง

คำวินิจฉัยนี้เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนในการออกแบบกติกาสูงสุดของตนเอง

หากประชาธิปไตยไทยยังคงเดินไปบนเส้นทางที่ประชาชนถูกกันออกจากการร่างกติกา

รัฐธรรมนูญใหม่ใดๆ ก็ย่อมเสี่ยงที่จะเป็นเพียง “กฎหมายสูงสุดที่ไร้รากฐานจากเจตจำนงของประชาชน”