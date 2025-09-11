โรม รับโผครม.อนุทิน มีโจทก์เก่าปชน. ยันไม่ก้าวล่วง แต่นิ่งเมื่อไหร่ จะลุยตรวจสอบเต็มที่

”โรม“ ไม่ก้าวล่วง “อนุทิน” ตั้งใครเป็น รมต. ย้ำ “ปชน.” ไม่ใช่ผู้จัดการรัฐบาล ชี้ หลายคนในโผ เป็นโจทก์เก่าทั้งนั้น ขอรอดูตอนแถลงนโยบาย ยัน อภิปรายเต็มที่แน่
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณสมบัติของรัฐมนตรีในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ พรรคประชาชนอาจไม่กล้าตรวจสอบ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มีกรณีเรื่องเขากระโดง ว่า เราต้องเข้าใจก่อนว่า รัฐมนตรีหลายคนที่ปรากฏชื่อตามข่าว ก็เป็นโจทก์เก่าของพรรคประชาชนทั้งนั้น หากถามว่าเราอยากให้เป็นแบบนั้นหรือไม่ ตนคิดว่าทุกคนคงเข้าใจ ว่าเรามีความคิดอย่างไร
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เราไม่ได้เป็นรัฐบาล และไม่ได้เป็นผู้จัดการรัฐบาล แต่สิ่งที่พรรคประชาชนตัดสินใจ คือเราเห็นแล้วว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะนายชัยเกษม นิติสิริ จากพรรคเพื่อไทย ก็ระบุว่า ตัวเองเป็นตุ๊กตา อาจมีอัศวินขี่ม้าขาว นายอนุทิน จากพรรคภูมิใจไทย ก็มาแสดงความจำนงว่า จะรับทุกข้อเสนอ ในสิ่งที่พรรคประชาชนมีความเห็นว่า จะเป็นทางออกของบ้านเมือง ซึ่งเราดูแล้วว่า สมมติหากคะแนนที่ออกมาเลือกใครไม่ได้ และมีการเสนอซ้ำไม่ได้ ก็จะมีแคนดิเดตชุดต่อไป คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี จากพรรคร่วมไทยสร้างชาติ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จากพรรคพลังประชารัฐ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค จากพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งเมื่อดูแล้ว มีการวางจังหวะเกมบางอย่าง ที่ทำให้ประเทศของเรากลับไปอยู่ในวังวนที่ไม่ควรจะเป็น เมื่อเป็นแบบนี้ เราจึงจำเป็นต้องเสนอทางออก และจำเป็นต้องมอบคะแนนเสียงของเราในการเลือกนายกรัฐมนตรี
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เมื่อสถานการณ์มาถึงจุดนี้ ตนต้องขอยืนยันกับทุกคนว่า เราก็ทำแค่เพียงเท่านี้ เราไม่ได้เป็นผู้จัดการรัฐบาล ไม่ได้ไปกำหนดว่าเขาจะต้องมีนโยบายอื่นใดที่นอกเหนือไปจากข้อตกลง เราคงไม่สามารถจะไปก้าวล่วง เรื่องการตั้งใครเข้าไปเป็นคณะรัฐมนตรีอย่างไร เรายืนยันว่า ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่ ที่นอกเหนือจากข้อตกลง เราก็พร้อมตรวจสอบในฐานะฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อปรากฏรายชื่อผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรี พรรคประชาชนไม่มีการแสดงความคิดเห็นเลย จะถือเป็นการอุ้มกันได้หรือไม่ นายรังสิมันต์ มองว่า เราก็มีเสียงสะท้อน หากพูดอย่างเป็นธรรมกับพรรคประชาชน มีเสียงสะท้อนจากพรรคประชาชน และคนที่ทำงานกับพรรคประชาชนอยู่เรื่อยๆ เพียงแต่ว่าข่าวที่ออกมาจริงแค่ไหน เพราะตนดูแล้วโผก็ยังไม่นิ่ง เราเลยยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อถึงตอนแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ทุกคนก็จะได้เห็นการทำหน้าที่ของพรรคประชาชนอย่างเต็มที่แน่นอน