โรม จับตา กลุ่มก่อความไม่สงบ ปะทะเดือดหลังจนท.บุกจับ ฝากรบ.เฉพาะกิจ เร่งสางปัญหาใต้

‘โรม’ จับตา ‘กลุ่มก่อความไม่สงบ’ ตอบโต้ หลัง จนท.บุกจับกุมจนเกิดการปะทะ แนะการข่าวต้องพร้อม วอนฝ่ายความมั่นคงเตรียมตัว ฝาก รบ.เฉพาะกิจ เร่งสางปัญหาชายแดนใต้
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 กันยายน ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจับกุมกลุ่มผู้ก่อการร้ายในจังหวัดสงขลา ว่า ต้องยอมรับว่าเรื่องชายแดนใต้ ไม่ใช่เรื่องที่เราจะบอกว่ารอไปก่อนได้ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหา แม้ว่าเราจะมีรัฐบาลชั่วคราว อาจจะมีเวลาไม่นาน แต่ตนก็คิดว่าต้องหาแนวทางในการเดินหน้าภารกิจที่ต้องดำเนินงานต่อไป เพราะเราไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย ดังนั้น คงต้องฝากรัฐบาลเฉพาะกิจ ว่าถึงแม้ท่านจะมีเวลาสั้นๆ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะจำเป็นต้องใส่ใจ
เมื่อถามว่า การประทะกันในวันนี้มีโอกาสขยายผลไปได้หรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ต้องรอดู เพราะข่าวที่ออกมามีลักษณะของการที่เจ้าหน้าที่ไปจับกุม แต่จะนำไปสู่การตอบโต้ของอีกฝ่ายหรือไม่ คงต้องต้องรอดู
“ติดตามเบื้องต้น ผมคิดว่าอยู่ที่การข่าวของฝ่ายความมั่นคง อยู่ที่การเตรียมรับมือเรารู้แล้ว ว่าเมื่อมีการจับกุมจะมีการตอบโต้ ดังนั้น ฝ่ายบ้านเมือง ต้องเตรียมการให้พร้อม” นายรังสิมันต์กล่าว