จับตา ‘ศุภจี สุธรรมพันธุ์’ ร่วมแถลง ดุสิตธานี หลังถูกทาบทามนั่งรมว.พาณิชย์
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) แจ้งช่วงบ่ายวันที่ 12 กันยายน จะจัดแถลงทิศทางการบริหารงานของกลุ่มดุสิตธานี จากความสำเร็จในปัจจุบนั สู่การสร้างสรรค์บทใหม่
โดย นายชนินทธ์ โทณวณิก รักษาการประธานกรรมการ และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ จึงเป็นที่ติดตามทั้งประเด็นการบริหารงานของกลุ่มดุสิตธานี ภายหลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์