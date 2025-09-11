ภูมิธรรม ย้อนอนุทิน ไหนบอก 4 เดือนเร่งแก้ปัญหา แต่จ่อรื้อ ข้าราชการ มท. ใหม่หมด

ภูมิธรรม ย้อน อนุทิน ไหนบอก 4 เดือนเร่งแก้ปัญหา แต่จ่อรื้อ ขรก.มท. ใหม่หมด ซัดอย่าอ้างคืนความเป็นธรรม ถามอดีตอธิบดีฯ ปกครอง โตไว มาจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 11 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ กล่าวกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ เตรียมโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง เนื่องจากมองว่าไม่เป็นธรรมว่า
ตนยังไม่ได้โยกย้ายมาก ซึ่งรมว.มหาดไทยคนเก่าย้ายไป 20 – 30 คน ขอให้ไปถามดูว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และที่ผ่านมาไหนบอกว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทันทีภายใน 4 เดือน มาถึงก็เริ่มจะโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะเปลี่ยนแปลงอธิบดีกรมที่ดิน และอธิบดีในหลายๆส่วน ก่อนย้อนถามว่า อยากเห็นคุณธรรมอยากเห็นอะไร ขอให้ไปตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่ตนย้ายมีคุณธรรมหรือไม่
“หากคิดอย่างนี้ผมคงย้ายผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ก่อน แต่นี่ยังไม่ได้ย้ายเลย ส่วนที่ย้ายอธิบดีกรมการปกครองไป ใครก็รู้ว่าโตมาจากไหน ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ขึ้นมาเป็นอธิบดี ปภ.ปีเดียวเอง แล้วขึ้นมาเป็นอธิบดีปกครอง ก็หมดอายุแล้ว ผมก็คิดว่ามันมีเรื่องราวต่างๆ ที่คิดว่าย้ายน่าจะดีที่สุด ไม่อยากจะทำอะไรที่มากไปกว่านี้” นายภูมิธรรม กล่าว
เมื่อถามว่า เป็นการโยกย้ายเพื่อให้สามารถทำงานกับรัฐบาลใหม่ได้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก็เป็นสิทธิ อยากให้ย้ายอย่างไรก็ย้าย แต่อย่าบอกว่าย้ายเพื่อคุณธรรม หรือย้ายเพื่อคืนความเป็นธรรม เพราะตนทำอะไรที่ไม่ได้ไม่เป็นธรรม ก็ตรวจสอบได้ อธิบดีทุกคนที่ตนย้ายมีข้อมูล ซึ่งตนไม่ได้มีปัญหาอะไร ตนก็ย้ายเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ที่ถูกที่ควร อธิบดีทุกคนคิดได้หมด