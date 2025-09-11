ภูมิธรรม ลั่น นายกหนู อย่าคิดเล็กคิดน้อย ปลดล็อกโป๊กเกอร์ เพื่อกีฬา แนะทำเรื่องใหญ่ เขากระโดง-ฮั้วสว.

ภูมิธรรม ย้ำปลดล็อกโป๊กเกอร์เพื่อกีฬา ขอ “ว่าที่มท.หนู” อย่าคิดเล็กคิดน้อย แนะทำเรื่องใหญ่ “เขากระโดง-ฮั้วสว.-ยาเสพติด”ลั่นที่เขากระโดงเป็นของหลวง เป็นอื่นไม่ได้ ถาม มท.หนูบ้านอยู่เขากระโดงจะทำอย่างไรให้เป็นธรรม จับตาเด้งอธิบดีดีเอสไอหรือไม่ จวก กกต.ดึงเรื่องฮั้ว สว.
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 11 ก.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งรมว.มหาดไทยคนใหม่ ซึ่งเปิดเผยว่าจะนำโป๊กเกอร์จากกีฬากลับไปเป็นการพนันว่า โป๊กเกอร์ในตอนนี้เป็นกีฬาระดับโลก และรู้สึกว่าจะนำเข้ากีฬาโอลิมปิกและกีฬานานาชาติด้วย การที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะนำมาใช้ในวันที่จะมีการแข่งขันกีฬาที่จะเข้ามาในประเทศไทย แต่หลักการเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการปกครอง และจะต้องมีการมาขออนุมัติดำเนินการ ย้ำว่าไม่มีอะไรแตกต่างไป ทั้งนี้ ว่าที่รมว.มหาดไทยคนใหม่ อย่ามาสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่บอกจะไม่หากินกับการพนัน ซึ่งต้องเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเขาถือว่าโป๊กเกอร์เป็นกีฬา
“อย่าใช้อคติมาตัดสินใจ ขอให้ไปสนใจในเรื่องของเขากระโดง ฮั้ว สว.หรือเรื่องยาเสพติดจะดีกว่า และอยากให้เอาใจใส่กับเรื่องใหญ่ๆ” นายภูมิธรรม กล่าว
นายภูมิธรรม กล่าวถึงกรณีเรื่องเขากระโดงว่า ที่ดินเขากระโดงกำลังใกล้จะกลับคืนมาแล้ว ถึงอย่างไรก็ต้องเป็นของหลวง เป็นอย่างอื่นไม่ได้ การทำให้เป็นอย่างอื่น ก็ต้องไปตรวจสอบกันในสภาฯ ก็ต้องรับผิดชอบ ถ้ารัฐมนตรีใหม่เข้ามา เห็นว่าบ้านอยู่เขากระโดงด้วย ดังนั้นจะทำอย่างไรให้เป็นธรรม
“ส่วนเรื่องฮั้วสว.เป็นเรื่องใหญ่มาก เราจับตาดูอยู่ว่า จะมีการย้ายอธิบดีกรมสอนสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอหรือไม่ เพราะอธิบดีดีเอสไอเป็นคนทำเรื่องนี้มาทั้งหมด และกำลังใกล้เข้าสิ้นสุดกระบวนการแล้ว ยื่นเรื่องไปก็ไปค้างที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ซึ่ง กกต.ก็ดึงเรื่องอยู่นั่น ถามว่าเลขา กกต.เป็นคนจังหวัดอะไร ก็ต้องมาดูว่าอุปสรรคต่างๆ จะเกิดขึ้นจากเงื่อนไขอะไร อยากให้เห็นรัฐบาลบอกว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด แล้วจัดการให้ได้ ที่กลับเข้ามาแล้วจะแก้อะไรก่อน แก้เรื่องของตนเองก่อน หรือเรื่องของประเทศชาติก่อน” นายภูมิธรรม กล่าว
///