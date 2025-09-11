อธิบดีดีเอสไอ ส่ง 3 ผู้เชี่ยวชาญร่วม กกต. ลุยสอบ คดีฮั้วสว. หลังพบหลักฐานซับซ้อน

อธิบดีดีเอสไอมอบหมายรองอธิบดีดีเอสไอ ผอ.กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ ร่วมงาน คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน กกต. ลุยสนับสนุนงานสอบสวน คดีฮั้ว สว.“หลัง รองเลขาธิการ กกต.ร่อนหนังสือขอดีเอสไอร่วมงาน 3 คน
สืบเนื่องจากกรณีที่ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 4 ก.ย.68 ส่งถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน โดยเนื้อหาภายในเอกสาร ระบุใจความ
“ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มติให้แต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งคณะ เพื่อดำเนินการไต่สวนเรื่องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ กรณีมีการกล่าวหาว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 77 (1) ทั้งนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นการกระทำความผิดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนมาก และมีการปกปิดการกระทำความผิด ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบสวนความผิดที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐาน และการใช้เครื่องมือพิเศษ โดยวิธีการทางเทคโนโลยี และวิธีอิเล็กทรอนิกส์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 จึงขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 3 คน ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อมาประกอบเป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายประเคียง เพียรดี ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนสอบสวน 5 สำนักสืบสวนสอบสวน 2 เป็นผู้ประสานงาน“
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ 3 ราย ประกอบด้วย พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายระวี อักษรศิริ ผอ.กองคดีการฟอกเงินทางอาญา และ นายเอกรินทร์ ดอนดง ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ ประกอบเป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามที่ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. มีหนังสือด่วนที่สุดเพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนในคดีฮั้ว สว. ตามกฎหมายการเลือกตั้ง ส่วนเจ้าหน้าที่ดีเอสไอจะมีบทบาทสนับสนุนอย่างไรในขั้นตอนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับทาง กกต. จะเป็นผู้ประสานงานหารือกัน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับรายชื่อของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอทั้ง 3 รายดังกล่าว ไม่ใช่คนหน้าใหม่หรือห่างไกลจากสำนวนคดีฮั้ว สว. แต่คือเจ้าหน้าที่ชุดเดิมที่เคยร่วมงานกับ กกต. มาแล้วในการทำสำนวนสืบสวนและไต่สวนคดีฮั้ว สว. ขั้นที่ 1 ในนาม “คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26“ ซึ่งในช่วงเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการสรุปสำนวนการไต่สวน และเสนอสำนวนพร้อมความเห็นดำเนินคดีไปยังรองเลขาธิการ กกต. ผู้ได้รับมอบหมาย โดยข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น 229 ราย ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตัวจริง จำนวน 138 ราย และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย และเครือข่ายของพรรค จำนวน 91 ราย ประกอบด้วย มาตรา 70 ประกอบมาตรา 36 มาตรา 62 มาตรา 76 และ มาตรา 77 (1)
