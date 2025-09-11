การเมือง

ศาลจำคุก 12 ปี ตั้ม จิรวัฒน์ ผู้ต้องหาคดี 112 โพสต์การ์ตูนล้อเลียน ลงเพจ คนกลมคนเหลี่ยม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์ระบุว่า ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดี ม.112 ของ ตั้ม จิรวัฒน์ กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจเฟซบุ๊ก คนกลมคนเหลี่ยม เพจการ์ตูนล้อเลียนและเสียดสีการเมือง วาดภาพเสียดสีรวม 4 โพสต์ โดยแบ่งเป็นรัชกาลที่ 10 รวม 2 โพสต์ และรัชกาลที่ 9 อีก 2 โพสต์ ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565

ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษตามมาตรา 112 จำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 4 กระทง รวมโทษจำคุก 12 ปี คดีนี้ จำเลยรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือกระทงละ 1 ปี 6 เดือน คงจำคุกรวม 4 ปี 24 เดือน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 3 ปีและให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 1 ครั้ง ใน 3 เดือน เป็นเวลา 2 ปี และให้ทำงานบริการสังคม 48 ชั่วโมง ริบโทรศัพท์ของกลาง