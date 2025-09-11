ศาลจำคุก 12 ปี ตั้ม จิรวัฒน์ ผู้ต้องหาคดี 112 โพสต์การ์ตูนล้อเลียน ลงเพจ คนกลมคนเหลี่ยม

ศาลจำคุก 12 ปี ตั้ม จิรวัฒน์ ผู้ต้องหาคดี 112 โพสต์การ์ตูนล้อเลียนเสียดสี ลงเพจคนกลมคนเหลี่ยม
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์ระบุว่า ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดี ม.112 ของ ตั้ม จิรวัฒน์ กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจเฟซบุ๊ก คนกลมคนเหลี่ยม เพจการ์ตูนล้อเลียนและเสียดสีการเมือง วาดภาพเสียดสีรวม 4 โพสต์ โดยแบ่งเป็นรัชกาลที่ 10 รวม 2 โพสต์ และรัชกาลที่ 9 อีก 2 โพสต์ ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2565
ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษตามมาตรา 112 จำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 4 กระทง รวมโทษจำคุก 12 ปี คดีนี้ จำเลยรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือกระทงละ 1 ปี 6 เดือน คงจำคุกรวม 4 ปี 24 เดือน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 3 ปีและให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 1 ครั้ง ใน 3 เดือน เป็นเวลา 2 ปี และให้ทำงานบริการสังคม 48 ชั่วโมง ริบโทรศัพท์ของกลาง