สมชัย แนะปชน.ตั้งทีม ทำงานกับภท. เคาะปมประชามติ-แก้รายมาตราคู่ขนาน ส่วนพท.จะแซะก็ปล่อยเขา

สมชัย แนะปชน.ตั้งทีม ทำงานกับภท. เคาะปมประชามติ ชงแก้รายมาตราคู่ขนาน ส่วนพท.จะแซะก็ปล่อยเขา
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์ เรื่อง แก้ หรือ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ : ทางออกที่ต้องใช้ปัญญา ผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้ ทำประชามติ 3 ครั้ง สำหรับการจัดทำร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่ ว่า
สตั๊นท์ไปหลายนาที หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ประชามติ 3 ครั้ง หรือ 2 ครั้งก็ได้หากจะรวมครั้งที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน บวกของแถมที่ไม่ได้ถามคือ “รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง” ทางออกต่อไปจึงต้องเป็นทางออกที่ต้องใช้ปัญญาว่าจะไปต่ออย่างไร ให้เกิดผลดีที่สุดต่อบ้านเมือง
1. อย่ามัวหลงกับการร่างใหม่ทั้งฉบับ การแก้รายมาตราต้องทำคู่ขนานไปด้วย โดยเฉพาะมาตรา 90 ที่เป็นปัญหาบัตรเขตและบัตรบัญชีรายชื่อเป็นคนละเบอร์ การแก้รายมาตราทำได้โดยรัฐสภา ไม่ต้องทำประชามติ และไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ หากไม่รู้จักแก้ การเลือกตั้งครั้งหน้า ก็วุ่นวายเหมือนเดิม
2. พรรคประชาชน ควรตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการออกเสียงประชามติ และ ทำงานร่วมกันกับคณะทำงานที่พรรคภูมิใจไทยจัดตั้งมาแล้ว เพื่อหาแนวทางร่วมกันให้เกิดความสำเร็จ ส่วนเพื่อไทยเขาจะคอยแซะอย่างไรเรื่องของเขา
3. คณะทำงานร่วม 2 พรรค ควรเป็นผู้หาข้อยุติเกี่ยวกับ คำถามประชามติข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่ไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเสนอเข้า ครม. เพื่อมีมติให้จัดทำประชามติได้เลย เพราะ กม.ประชามติ ระบุว่า สุดท้ายอยู่ที่ มติ ครม. อยู่แล้ว
4. คำว่า ”รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง” แต่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดนั้นทำได้อยู่แล้วครับ แต่ต้องใช้ปัญญาช่วยกันคิด อย่ามัวชี้นิ้วใส่กันว่า เธอน่ะแหละไปคิดมา