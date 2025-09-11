สภาฯฉลุย ร่างกม.โละคำสั่งคสช. คืนอิสระข้าราชการครู-บุคลากรการศึกษา 13 ฉบับ

สภาฯ รับหลักการ ร่างกม.โละคำสั่ง ‘คสช.’ คืนอิสระข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษา 13 ฉบับ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มี.ค.2560 พ.ศ. … ซึ่งเสนอโดย นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กับคณะ เป็นผู้เสนอ และร่าง พ.ร.บ.ที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกัน ในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา บุคลากร และสภาครู รวม 13 ฉบับ
ทั้งนี้ ในวาระการอภิปราย ส.ส.สนับสนุนร่างกฎหมายที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความเหมาะสมหลากหลายและสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันและอนาคต
ทั้งนี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายคัดค้านต่อร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา ซึ่งเสนอโดย นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม เนื่องจากมองว่าได้นำเนื้อหาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บัญญัติไว้มาใส่ไว้ในร่างกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงมติ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้หารือต่อที่ประชุมว่า จะให้พักการประชุม 20 นาที เพื่อให้คณะกรรมการประสานงาน (วิป) หารือถึงทางออกของการลงมติในชั้นรับหลักการ หลังจากที่มีความเห็นต่างกัน และหลังจากพักการประชุมแล้ววิปได้แจ้งว่าจะแยกการลงมติออกเป็น 2 กลุ่ม
โดยร่าง พ.ร.บ.กลุ่มแรก จำนวน 8 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … จำนวน 2 ฉบับที่เสนอโดย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทยกับคณะ และฉบับที่เสนอโดยนายปรีดากับคณะ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2558 จำนวน 3 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 11/2561 จำนวน 3 ฉบับ
ซึ่งมติที่เห็นประชุมเห็นด้วย 298 เสียง งดออกเสียง 1 จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญขึ้นมาพิจารณา
ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.กลุ่มสอง จำนวน 5 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … 2 ฉบับ เสนอโดยนายกรวีร์ กับคณะ และนายปรีดา กับคณะ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560 3 ฉบับ ซึ่งมติของที่ประชุมเห็นชอบ 274 เสียง และงดออกเสียง 3 และให้ใช้ กมธ.วิสามัญ ชุดเดียวกันกับร่าง พ.ร.บ.กลุ่มแรก เป็นผู้พิจารณา โดยใช้ร่างของนายกีวีร์ กับคณะ เป็นหลัก