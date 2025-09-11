ภูมิธรรม เปิดห้องลาตำแหน่ง ฝากอนุทิน แก้ยาเสพติด-เขากระโดง ปลัด-อดีตอธิบดีที่ดิน ไหว้ลาชื่นมื่น

ภูมิธรรม อำลาตำแหน่ง มท.1 พร้อมเปิดห้องทำงาน เปิดใจการทำงานใกล้ชิดปชช.คือความฝันตั้งแต่เรียนรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ฝากข้อห่วงใยปัญหายาเสพติด–ปราบผู้มีอิทธิพล ก่อนอำลา
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการทำงานวันสุดท้ายของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้ลงมาที่ห้องสื่อมวลชนประจำกระทรวงมหาดไทย เพื่อพูดคุยและร่วมรับประทานอาหารว่างกับสื่อมวลชน พร้อมพูดถึงสถานการณ์การเมืองทั่วไป พร้อมกับเปิดใจแนวทางการเมืองหลังจากที่พ้นจากตำแหน่ง
จากนั้นได้นำสื่อมวลชนเข้าชมห้องทำงานรมว.มหาดไทย พร้อมเปิดเผยว่า ไม่ได้มีของอะไรมากมาย เพราะตนเองเป็นรัฐมนตรีที่มีความเรียบง่าย อีกทั้งได้ทยอยเก็บของใช้ส่วนตัวออกจากกระทรวงไปบ้างแล้ว
นายภูมิธรรม ได้พูดคุยและตอบคำถามสื่อมวลชน ว่า อยากกลับมานั่งเก้าอี้นี้อีกครั้ง เพราะอยากทำงาน กระทรวงนี้มีงานให้ทำเยอะ และไม่ได้รู้สึกใจหาย เพราะเรียนมาด้านนี้โดยตรง และเป็นงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นงานที่คุ้นเคยตั้งแต่สมัยเรียนรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก ทำให้เลือกเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการปกครอง ไม่ได้หมายความว่าการทำงานกระทรวงอื่นจะไม่ดี แต่เป็นเพียงคนละรสชาติ เช่น การทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ ดูแลปัญหาพืชผลทางการเกษตร ส่วนการนั่งเก้าอี้รมว.กลาโหมต้องนิ่ง และใช้ความคิดที่ละเอียดอ่อน แต่กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ทำให้รับรู้ถึงปัญหา และความลำบากของประชาชน ทั้งเรื่องน้ำ ไฟ และที่ดิน
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ รู้สึกเสียดายที่ความตั้งใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล เนื่องจากเป็นจุดที่มีปัญหา และเพิ่งจะดำเนินการได้ไม่นาน พร้อมฝากถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่รมว.มหาดไทย ถึงแม้เป็นคนเดิมที่ไม่อยากย้ำ แต่ยังเสียดายเรื่องเขากระโดง ที่เราดูข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นที่ดินของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ต้น และมีการออกพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองให้เป็นที่ดินหลวง ซึ่งกระบวนการผิดพลาดตรงไหน เราไม่โทษใคร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้พื้นที่หลวงหายไป จึงต้องจัดการเพื่อให้กลับมาเป็นพื้นที่หลวงเหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างพื้นที่สนามหลวง ว่าเป็นพื้นที่หลวง และขอฝากให้ทำเรื่องนี้ให้จบ ประชาชนจะได้สบายใจว่าบ้านเมืองยังมีความยุติธรรม ความถูกต้อง และอีกเรื่องคือเรื่องยาเสพติด ที่ชาวบ้านมองว่าเป็นปัญหามากกว่าปัญหาเศรษฐกิจ จึงอยากให้มีการแก้ปัญหานี้ ส่วนเรื่องอื่น ๆ เชื่อว่านายอนุทินรู้ดีอยู่แล้ว
“หากมีโอกาสได้กลับมาเป็นรัฐมนตรี ก็อยากอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว” นายภูมิธรรม ระบุ
นอกจากนี้ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย ได้นำพวงมาลัยมามอบให้นายภูมิธรรม ในโอกาสอำลาตำแหน่ง รวมถึงนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทยได้มอบหมายให้ทีมงานนำพวงมาลัยมามอบให้ ซึ่งนายภูมิธรรมได้กล่าวขอบคุณและฝากความคิดถึง เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ข้าราชการ และเจ้าหน้าหน้าที่ ได้เตรียมดอกกุหลาบสีแดง มอบให้กับนายภูมิธรรม
เช่นเดียวกับ นายนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีทุกกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าหน้าที่ ได้เตรียมดอกกุหลาบสีแดง มอบให้กับนายภูมิธรรม โดยนายภูมิธรรม ได้พูดคุยกับ นายพรพจน์ เพ็ญภาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และแตะบ่า พร้อมกล่าวว่า “อะไรที่ขาดเกินไปบ้างก็ขอโทษ” ซึ่งนายพรพจน์ได้กล่าวว่า “ไม่เป็นไร ครับ ผมเคารพท่าน”
จากนั้นนายภูมิธรรม กล่าวกับนายอรรษิษฐ์ว่า “ขอบคุณที่ได้ร่วมงานกัน ขอให้โชคดี” จากนั้นได้กล่าวกับข้าราชการประจำกระทรวงว่า “มีโอกาสคงได้เจอกันอีก” โดยหันมาโบกมือให้กับข้าราชการ ก่อนที่จะเดินทางออกจากกระทรวงมหาดไทยในเวลา 15.45 น.