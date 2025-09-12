คุยกันลงตัว “ปชน.-พท.-ภท.” เร่งแก้รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องคำวินิจฉัยศาลรธน.
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ว่า กมธ.การเมืองฯได้หารือกับ 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย ตัวแทนกมธ.พัฒนาการเมือง วุฒิสภา และภาคประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีข้อสรุปร่วมกัน 3 ข้อ
3 พรรคเห็นตรงกัน ข้อสรุปที่ 1 การทำประชามติทั้งหมด 2 รอบ เริ่มจากให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 15 / 1 คือกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาผ่าน 3 วาระแล้ว จะจัดทำประชามติรอบแรก แบ่งออกเป็น 2 คำถาม คือ 1.จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ 2.เห็นด้วยกับร่างแก้ไขและรัฐธรรมนูญหมวด 15 / 1 เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐสภาเห็นชอบหรือไม่
เมื่อมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว จะจัดทำประชามติรอบที่ 2 เพื่อถามว่าประชาชนเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ข้อสรุปที่ 2 เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถเดินหน้าเพื่อให้จัดทำประชามติรอบแรกให้ทันพร้อมกับการเลือกตั้ง ภายในกรอบเวลา MOA ที่ต้องยุบสภาภายใน 4 เดือนหลังจากแถลงนโยบาย หากแถลงนโยบายช่วงปลายเดือนกันยายน 2568 หมายความว่าต้องยุบสภาภายในช่วงปลายเดือนมกราคม 2569
เชื่อว่าภายในกรอบเวลา4เดือน MOA สามารถเดินหน้าจัดทำประชามติรอบแรกการเลือกตั้งได้ ทุกพรรคเห็นตรงกันว่าสามารถเดินหน้ายื่นและพิจารณาร่างแก้ไขและรัฐธรรมนูญหมวด 15 ได้เลย หากผ่านวาระที่หนึ่งไป แล้วกรรมาธิการพิจารณาเสร็จ สามารถส่งกลับในวาระที่สองช่วงเดือนธันวาคม ทำให้สามารถให้ความเห็นชอบในวาระที่ 3 ได้ ภายในเดือนธันวาคม 2568 ก็ยังมีเวลาในเดือนมกราคมที่ต้องเคาะเรื่องของวันการจัดทำประชามติ ซึ่งจะเกิดขึ้นกับการยุบสภาไม่เกินช่วงปลายเดือนมกราคม
นายพริษฐ์ กล่าวว่า ข้อสรุปที่ 3 แต่ละพรรคจะหารือภายในเพื่อทบทวนจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 15 /1 ให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งเป้าว่าภายในสัปดาห์หน้า ต้องการให้ทั้ง 3 พรรคมานำเสนอแนวคิดร่างของตนเองต่อที่ประชุมกมธ.
เมื่อถามว่า ร่างของพรรคปชน.จะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ของเราเสร็จ และที่คุยจากตัวแทนพรรคพท.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าได้ ส่วนตัวแทนพรรคภท. ยืนยันว่าจะจัดทำโดยเร็ว หวังว่าสัปดาห์หน้าจะได้เห็นร่างหรือโมเดลของทั้ง 3 พรรค เพื่อยื่นเข้าสู่ระเบียบวาระและเปิดพิจารณาในวาระที่ 1
เมื่อถามถึงเนื้อหาหลักของพรรคปชน. นายพริษฐ์ กล่าวว่า เมื่อมีคำวินิจฉัยมาก็ต้องทบทวนว่าการมี ส.ส.ร.โดยตรงจะไปต่อได้หรือไม่ หากขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ต้องออกแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางตรงและยึดโยงกับประชาชนทางตรง
เมื่อถามว่า แนวทางของพรรคปชน.กับพรรคพท.ใกล้กัน แต่ของพรรคภท.และฝั่ง ส.ว.ได้หารือหรือพูดคุยหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า 3 ข้อสรุปเป็นข้อสรุปของทั้ง 3 พรรคการเมืองในการเดินหน้าจัดทำฉบับใหม่ผ่านการทำประชามติ 2 รอบ และเห็นต้องการว่าสามารถใช้กรอบเวลา 4 เดือนให้นำไปสู่การกระทำประชามติรอบแรกพร้อมกับการเลือกตั้งได้ ข้อสรุปที่สามทั้ง 3 พรรคก็เห็นตรงกันว่าขณะนี้เป็นหน้าที่ของทั้ง3พรรคไปเร่งจัดทำร่างหมวด 15/1 เพื่อมานำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา