พิพัฒน์ โวรบ.ตั้งธงแรก หวังสังคมหายคาใจ ‘เขากระโดง’ รอรฟท.ฟันธง พร้อมฟ้องเป็นรายแปลง

‘พิพัฒน์’ โว รบ.ตั้งธงแรก หวังสังคมหายคาใจ ‘คดีเขากระโดง’ ยัน ‘ที่ดินของชาติ’ รอ รฟท.ฟันธง พร้อมฟ้องเป็นรายแปลง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำของพรรค ภท. ให้สัมภาษณ์ว่า น่าจะชัดเจนแล้วจะได้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องนโยบายต่างๆ ขอให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แถลง ส่วนเรื่องข้อกังขาต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะคดีที่ดินเขากระโดง จะเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆ ให้ความกระจ่างกับคนไทยทั้งประเทศ ว่า สรุปแล้ว 2 กระทรวงนี้จะดำเนินการอย่างไร
โดยเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกรมที่ดิน จะต้องมีแนวนโยบายดำเนินการออกมาที่ชัดเจน เริ่มจากการหารือเพื่อดูว่าจะต้องพูดคุยกันไปจนถึงชั้นศาลหรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามว่า ตั้งกรอบระยะเวลาไว้หรือไม่ที่จะให้รฟท.ตรวจสอบข้อเท็จจริง นายพิพัฒน์กล่าวว่า หลังจากได้รับการโปรดเกล้าถวายสัตย์ฯ เรียบร้อยแล้ว สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการจะหารือกับนายอนุทิน ในฐานะนายกฯและรมว.มหาดไทย ต้องทำให้คนไทยสบายใจเรื่องที่ดินเขากระโดงว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า อาจมีข้อกังขาว่าคนของพรรคภูมิใจไทยดูแล 2 กระทรวงที่กำลังมีข้อพิพาทเรื่องนี้ นายพิพัฒน์กล่าวว่า ยิ่งพรรค ภท.มาดูแล 2 กระทรวงนี้ ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำให้สังคมหายคาใจให้ได้ แม้ว่า 2 กระทรวงนี้ พรรคจะได้รับหน้าที่ แต่ก็ไม่เกี่ยวกัน เพราะเป็นเรื่องที่ดินของชาติ ต้องทำให้กระจ่างในที่ดินที่ประชาชนได้โฉนดมากว่า 900 ราย หาก รฟท.มองว่าสามารถฟ้องเป็นรายแปลงได้ จะรีบดำเนินการทันที เป็นสิ่งที่ตั้งธงไว้อย่างแรกที่ต้องทำ
“ส่วนระยะเวลา 4 เดือนของรัฐบาลเพียงพอหรือไม่ จะทำให้เรื่องนี้กระจ่าง นายพิพัฒน์ กล่าวยอมรับว่า 4 เดือนนี้ ไม่แน่ใจ จะนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ แต่ะให้ทางรฟท.เริ่มดำเนินการทันทีหลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
“อะไรที่ทำให้กระจ่าง เป็นเรื่องของกฎหมายที่จะต้องทำ และดำเนินการ ยืนยันได้เลยว่า ไม่ใช่มวยล้มต้มคนดู และคนไทยต้องได้รับความกระจ่าง” นายพิพัฒน์กล่าว