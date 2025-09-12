‘ศุภจี-อรรถพล’ แจ้งลาออกคู่บอร์ดแบงก์กสิกรไทย จ่อร่วมโผครม.อนุทิน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ลงนามโดย นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง เลขานุการบริษัท แจ้งว่า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ขอเรียนว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร และทุกตำแหน่งในธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 256668 เป็นไป
รายงานข่าวแจ้งว่า การลาออกของทั้ง 2 คนเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดย นางศุภจี รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอรรถพล รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน