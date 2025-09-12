เลขาฯกกต. ยันอิ๊งค์ ยังเป็นได้ หัวหน้าเพื่อไทย แจงชัด ไม่เข้า 2 เงื่อนไขต้องพ้น 

เลขาฯ กกต. ชี้ปม “แพทองธาร” ถูกศาลรธน.ตัดสินผิดจริยธรรมยังไม่เข้าเกณฑ์พ้นหัวหน้าพรรค รอศาลฎีกาฟัน – กก.บห.ขับออก ส่วนกกต.ก้าวก่ายไม่ได้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่โรงแรมฮอลเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพรรค ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หลังถูกศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรี กรณีผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่า หัวหน้าพรรคเป็นตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเกิดจากการเป็นสมาชิกพรรคก่อน ซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่จะทำให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค มีอยู่ 2 เรื่อง 1. คณะกรรมการจริยธรรมพรรคขับออกจากหัวหน้าแต่ยังเป็นสมาชิกอยู่ 2. พ้นจากสมาชิกพรรค ซึ่งในส่วนของสมาชิกพรรคนั้น จะพ่วงไปที่รัฐธรรมนูญด้วย โดยสมาชิกพรรคจะพ้นก็ต่อเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย แต่ถ้าเป็นศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นคนละอย่างซึ่งไม่ถือว่าเข้าเกณฑ์ ดังนั้นจะต้องเป็นคำ พิพากษาของศาลฎีกา
“ส่วนกรณีการพ้นจากคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นเรื่องภายในของพรรค ความรู้สึกของคนอาจจะมองว่าพ้นก็ได้ แต่กฎหมายมีวิธีปฏิบัติ ซึ่งเขาได้กำหนดเป็นเกณฑ์ไว้ ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะต้องพิจารณาว่า จะมีมติให้พ้นหรือไม่ ซึ่งเราจะไปก้าวก่ายกิจกรรมภายในของพรรคการเมืองไม่ได้” มาแสวงกล่าว
เมื่อถามว่า ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องไปดูข้อบังคับพรรคด้วยหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า เราดูข้อบังคับของพรรคการเมือง แต่ถ้าเป็นกิจกรรมของพรรค เป็นเรื่องที่พรรคดำเนินการ นายทะเบียนก็จะดูว่าพรรคได้ดำเนินการตามข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับพรรคหรือไม่ แต่การพ้นสมาชิกพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค เป็นเรื่องภายใน หากไม่เป็นไปตามกฎหมาย เดี๋ยวสมาชิกเขาก็จะมาร้องเอง ซึ่งกรณีที่สอบถามนี้เป็นเรื่องภายในอย่างแท้จริงที่เขาจะต้องไปดำเนินการกันเอง
เมื่อถามว่า คุณสมบัติของสมาชิกจะมีการล้อไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญก็ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเอาไว้ เป็นเหตุให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังนั้นจะทำให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วยหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เวลาพิจารณาเรื่องเหล่านี้เราจะต้องแยก เพราะความรู้สึกของคนเร็วมากสัมผัสได้ว่าลักษณะแบบนี้พ้นแน่ เหมือนส.ส.ลาออก แต่เขาบอกว่าเขาไม่พ้น เนื้อหาสาระตามหลักการบางครั้งก็พ้นแล้ว แต่รอคนมาชี้หรือกระบวนการ เช่นการพ้นจากส.ส.ก็ต้องให้ศาลฎีกาชี้ ทั้งๆ ที่เรารู้ว่าพ้นแล้ว ศาลตัดสินแล้วบอกว่า ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะต้องห้าม แต่ส.ส.ยังเข้าประชุมสภาได้ตราบใดที่ศาลฎีกายังไม่ชี้ หรือกรรมการบริหารพรรคไม่ชี้ ก็จะยังไม่เกิดผลอะไร