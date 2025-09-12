ชูศักดิ์ รับ ไม่มั่นใจ ส่งร่างแรกแก้หมวด 15 ทันหรือไม่ เตรียมนัดทีมกม.พรรคถก 15 ก.ย.นี้

ชูศักดิ์ รับ ไม่มั่นใจส่งร่างแก้หมวด 15 ดราฟต์แรก ทันหรือไม่ เผย นัดทีมกฎหมายเพื่อไทย ถก 15 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15 ว่า ในวันที่ 15 กันยายนนี้ ตนได้นัดพูดคุยกับทีมงานฝ่ายกฎหมายของพรรค พท. เพื่อมาหารือเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจะต้องมีการหารือถึงคำถามทำประชามติ ที่จะต้องถาม 2 ครั้ง โดยคำถามครั้งแรกควรถามว่า เห็นควรว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และคำถามที่สองเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียด เป็นเรื่องใหญ่ ที่ต้องระบุรายละเอียดสาระสำคัญ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องมีการหารือกัน
เมื่อถามว่า จะทำร่างแก้ไขรัฐธรรมเพิ่มเติมร่างแรกทันต่อการนำเสนอคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่มั่นใจ เพราะจะต้องพิจารณาในคำถามข้อสองให้รอบคอบ ขณะเดียวกันจะต้องมีการหารือกับทีมกฎหมายของพรรค พท. ถึงเรื่องที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ด้วยว่าจะสามารถมาได้อย่างไร หรือจะเป็นการแต่งตั้งโดยรัฐสภาหรือไม่