อิ๊งค์ เข้าพรรคพท. จนท.กองยานพาหนะ รับมอบรถประจำตำแหน่งคืน หลังพ้นตำแหน่ง

แพทองธาร เข้าพรรคเพื่อไทย ยิ้มทักทายสื่อ ฟากแกนนำทยอยเข้าพรรค จนท.กองยานพาหนะ รับมอบรถประจำตำแหน่งคืน หลังรัฐบาลเพื่อไทยพ้นตำแหน่ง ด้านพิชัย ส่งคณะทำงานเก็บของออกจากห้องทำงาน
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 12 กันยายน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยระหว่างเดินเข้าพรรค น.ส.แพทองธารได้คุยโทรศัพท์ และหันหน้ามายิ้มให้สื่อมวลชน ก่อนจะขึ้นลิฟต์เพื่อไปยังห้องทำงานทันที โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มี น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกฯ ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.แรงงาน ฐานะรองหัวหน้าพรรค เดินทางเข้าพรรคด้วย
เจ้าหน้าที่กองยานพาหนะรับมอบรถประจำตำแหน่งคืน หลังรัฐบาลเพื่อไทยพ้นตำแหน่ง ด้านพิชัย ส่งคณะทำงานเก็บของออกจากห้องทำงาน
วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ได้มีเจ้าหน้าที่กองงานสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ได้มารับมอบรถยนต์ประจำตำแหน่งของนายสมคิด เชื้อคง และ นายศึกษิษฐ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่ได้ส่งคืน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็กสภาพรถในวันนี้ ได้ระบุว่ารถประจำตำแหน่งทุกคัน ไม่มีอะไรเสียหายมาก มีเพียงการเสื่อมไปตามอายุการใช้งานเล็กน้อย แต่ไม่ได้ถึงกับชนหนัก
ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า ก่อนหน้านี้มีการทยอยส่งรถยนต์ประจำตำแหน่งคืนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนางสาวแพทองธาร ซึ่งเป็นรถ Lexus รวมถึงรถตำรวจติดตาม นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ที่ส่งคืนทั้งหมด ไปไว้ยังบ้านพิษณุโลก ก่อนที่จะนำไปตรวจเช็กสภาพ
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่มาขนของยังห้องทำงานของนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกจากห้องทำงานอีกด้วย