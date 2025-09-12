การเมือง

อิ๊งค์ เข้าพรรคพท. จนท.กองยานพาหนะ รับมอบรถประจำตำแหน่งคืน หลังพ้นตำแหน่ง

แพทองธาร เข้าพรรคเพื่อไทย ยิ้มทักทายสื่อ ฟากแกนนำทยอยเข้าพรรค จนท.กองยานพาหนะ รับมอบรถประจำตำแหน่งคืน​ หลัง​รัฐบาลเพื่อไทย​พ้นตำแหน่ง​ ด้านพิชัย​ ส่งคณะทำงานเก็บของออกจากห้องทำงาน

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 12 กันยายน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยระหว่างเดินเข้าพรรค น.ส.แพทองธารได้คุยโทรศัพท์ และหันหน้ามายิ้มให้สื่อมวลชน ก่อนจะขึ้นลิฟต์เพื่อไปยังห้องทำงานทันที โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มี น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกฯ ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.แรงงาน ฐานะรองหัวหน้าพรรค เดินทางเข้าพรรคด้วย

เจ้าหน้าที่กองยานพาหนะรับมอบรถประจำตำแหน่งคืน​ หลัง​รัฐบาลเพื่อไทย​พ้นตำแหน่ง​ ด้านพิชัย​ ส่งคณะทำงานเก็บของออกจากห้องทำงาน

ADVERTISMENT

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ได้มีเจ้าหน้าที่กองงานสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย​ ได้มารับมอบรถยนต์ประจำตำแหน่งของนายสมคิด​ เชื้อคง​ และ​ นายศึกษิษฐ์​ ศรีจอมขวัญ​ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ที่ได้ส่งคืน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็กสภาพรถในวันนี้ ได้ระบุว่ารถประจำตำแหน่งทุกคัน ไม่มีอะไรเสียหายมาก มีเพียงการเสื่อมไปตามอายุการใช้งานเล็กน้อย​ แต่ไม่ได้ถึงกับชนหนัก

ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า ก่อนหน้านี้มีการทยอยส่งรถยนต์ประจำตำแหน่งคืนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนางสาวแพทองธาร​ ซึ่งเป็นรถ Lexus รวมถึงรถตำรวจติดตาม นายประเสริฐ​ จันทรวง​ทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวจิราพร​ สินธุ​ไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ที่ส่งคืนทั้งหมด ไปไว้ยังบ้านพิษณุโลก ก่อนที่จะนำไปตรวจเช็กสภาพ

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่มาขนของยังห้องทำงานของนายพิชัย​ ชุณหวชิร​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกจากห้องทำงานอีกด้วย

 