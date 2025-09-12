ทักษิณ นอนคุกคืนที่ 3 ความดันสูง พกยาติดตัวมากิน ไม่เก็บตัว คุยกับเพื่อนผู้ต้องขังปกติ

ทักษิณ นอนคุกคืนสาม มีความดันสูงพกยาติดตัวมาทาน หลับปกติ ทานข้าวได้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน จากกรณีที่เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการกักโรคโควิด-19 ระยะเวลา 5 วัน
พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีการควบคุม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นคืนที่สาม ว่า เบื้องต้นได้รับรายงานการหลับนอนยังคงปกติ ไม่มีอาการเครียด สามารถทานอาหารได้ครบทุกมื้อ แต่พบมีความดันขึ้นสูงมากกว่าปกติและนำยาประจำตัวเข้ามาไว้ทานเรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรน่ากังวล ส่วนการอยู่กับผู้ต้องขังอื่นทราบว่าได้พูดคุยตามปกติทั่วไป ไม่มีการเก็บตัวแต่อย่างใด
ส่วน นายทักษิณ อยู่แดนกักโรคโควิด-19 ระยะเวลา 5 วัน ตามมาตรการเรือนจำฯ จากนั้นค่อยพิจารณาจำแนกผู้ต้องขังย้ายแดนตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ที่มีกระแสข่าวเรื่องการพิจารณาช่วยงานสาธารณะของทางเรือนจำฯ นั้นมีขั้นตอนระเบียบเรื่องการเขียนโครงการฝึกทักษะ ความสามารถ และใช้ระยะเวลามากกว่า 30 วัน ทำให้ช่วงแรก นายทักษิณ ยังคงอยู่ในเรือนจำฯ ไปก่อน
