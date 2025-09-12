เพื่อไทย ปัดดึง ชัชชาติ คัมแบ๊กแคนดิเดตนายกฯ ย้ำส่งครบ 3 คนแน่ ชี้ แพทองธาร ยังเป็น ส.ส.ได้

“สรวงศ์” ปัดดึง “ชัชชาติ” เป็นแคนดิเดตนายกฯ อยู่ระหว่างเฟ้นหา ส่งครบ 3 คนแน่เหตุงวดนี้ใช้คุ้ม ยัน “แพทองธาร” ยังมีคุณสมบัติเป็น ส.ส.ได้ แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวจะลงการเมืองหรือไม่
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการจัดทำยุทธศาสตร์การเลือกตั้งว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งพื้นฐานของการยุบสภาก็คืออีก 4 เดือนข้างหน้า ส่วนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่พรรคก็ได้วางบนพื้นฐานที่ว่าจะมีการเลือกตั้งภายใน 5 – 6 เดือนนี้
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยไปทาบทามนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาเป็นแคนดิเดตนายกฯ ในสมัยหน้านั้น นายสรวงศ์ กล่าวว่า ไม่มี และนายชัชชาติก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าไม่ต้องการมาดูเรื่องการเมืองใหญ่แล้ว สนใจที่จะทำงานให้กรุงเทพมหานคร ซึ่งตนก็ยินดี ไม่มีอะไร โดยทางพรรคเองก็กำลังเฟ้นหาแคนดิเดตนายกฯ ที่จะมาเป็นตัวแทนของพรรค เพื่อทำงานบริหารประเทศชาติต่อไป
ถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าคนในตระกูลชินวัตร อาจหมดบุคคลที่จะนำมาชูโรงแล้วหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ความจริงแล้ว อย่าไปพูดว่าตระกูลชินวัตรหมด เพราะความจริงแล้วการเลือกตั้งที่ผ่านมาแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยก็มีแค่น.ส.แพทองธาร ชินวัตร คนเดียวที่มาจากตระกูลดังกล่าว และพอจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ ไม่ใช่น.ส.แพทองธาร ตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม พรรคก็กำลังดูบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ยืนยันว่าจะส่งแคนดิเดตนายกฯ ทั้ง 3 คนเหมือนเดิม เพราะว่างวดนี้ใช้คุ้มถึง 3 คนเลย
“ส่วนกระบวนการคัดสรร ส.ส. ทั้ง 400 เขต นับจากนี้ พรรคก็กำลังดำเนินการอยู่ โดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมในกลุ่มเล็ก มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเป็นรายภาค เพื่อดูแลในส่วนของผู้สมัคร โดยพรรคยังยึดหลักใช้ผู้สมัคร และ ส.ส.ท่านเดิมอยู่ แต่ก็จะเฟ้นหาคนใหม่ๆ ซึ่งก็ต้องไปดูว่าจะเพิ่มเติมได้อย่างไร”
เมื่อถามถึงกรณีของอดีตนายกฯ เศรษฐา และน.ส.แพทองธาร จะส่งผลคะแนนนิยมหรือไม่ และฟื้นฟูอย่างไร นายสรวงศ์ กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกอย่างมีผลกระทบหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลผสม ทำให้ผลงานไม่ออกเป็นไปอย่างที่เราคาดคิด และมาเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายกฯ ของพรรคทั้งสองท่านอีก แต่พรรคยังยืนยันมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป ซึ่งไม่ว่าพรรคจะโดนอะไรก็แล้วแต่ ก็ยังอดทนมาถึง 3 พรรคแล้ว และก็หลายนายกฯ แล้ว ซึ่งวันนี้ก็กลับมาดูบ้านตัวเอง รวมถึงสมาชิกในบ้านเพื่อดูแลความเป็นอยู่ การลงพื้นที่ให้เต็มความสามารถที่สุด
นายสรวงศ์ กล่าวอีกว่า ก่อนที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จะเข้าเรือนจำ ครั้งล่าสุดที่นายทักษิณเข้ามาที่พรรคเพื่อไทย ได้ให้กำลังใจและขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกัน และยืนยันกับสมาชิกพรรคว่าไม่ได้ไปไหน ไม่ว่าจะโดนอะไรก็พร้อม ซึ่งจริงๆแล้วการกลับมาของนายทักษิณ คือกลับมาช่วยประเทศชาติ สำคัญที่สุดคือกลับมาดูหลาน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็ว และทั้งหมดก็เป็นอย่างที่เห็นท่านเดินเข้าอย่างลูกผู้ชาย ไม่ได้มีการคิดที่จะหลบหนี
เมื่อถามถึงก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายทักษิณ จะทิ้งพรรคเพื่อไทยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายสรวงศ์ กล่าวว่า นายทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทย ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แต่นายทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศมา 17 ปี เมื่อกลับมาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อจะช่วย แต่ด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ เรายังยืนยันว่าหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันชื่อ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และท่านก็ยืนยันที่จะทำงานเพื่อพรรคต่อไป ไม่ว่าในอนาคตจะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกฯ ไม่ได้ แต่ยังเป็นหัวหน้าพรรคได้ และจริงๆคุณสมบัติของท่านยังเป็น สส.ได้ ซึ่งต้องดูความเหมาะสม ซึ่งท่านพูดเสมอว่าเป็นห่วงพรรค และอยากให้เราเป็นปึกแผ่น ทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป
เมื่อถามว่าคุณสมบัติของน.ส.แพทองธารยังเป็นสส.ได้ใช่หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า แน่นอน สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมา เป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีและนายกฯ ข้อบังคับพรรคใช้จริยธรรม ส.ส. ซึ่งเรายังยืนยันว่าไม่ได้กระทบอะไร ตรงนี้ชัดเจน
เมื่อถามต่อว่าแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า มีโอกาสที่ น.ส.แพทองธารจะเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งเลยหรือไม่ นายสรวงศ์หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า อันนี้ต้องแล้วแต่ท่านว่าจะลงมาอยู่ในการเมืองหรือไม่
ถามว่าโจทย์ใหญ่อีกอย่างของพรรคเพื่อไทย หลังจากเป็นรัฐบาลมา 2 ปีแต่นโยบายยังไม่ตอบสนองต่อประชาชน หลังจากนี้จะเร่งแก้มืออย่างไรเพื่อให้ได้ส.ส.ไม่น้อยกว่าที่ผ่านมา นายสรวงศ์ กล่าวว่า จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน มั่นใจอย่างหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนที่เลือกเรามา รู้อยู่แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแบบรัฐบาลผสม มีพรรคการเมืองหลายพรรค และหลายท่านก็มาจากหลายพรรคการเมืองที่มาดูแลกระทรวงต่างๆ มีข้อติดขัดพอสมควร จะเห็นได้ชัดจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ เข้ามาดูกระทรวงมหาดไทยช่วงเวลาแค่สั้นๆ ผลงานเริ่มออกมาอยู่สายตาประชาชน ทั้งเรื่องการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชน อีกเรื่องคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าจับต้นชนปลายดูดีๆ ตนคิดว่าความจริงก็ต้องปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง อยากให้สื่อมวลชนลองช่วยสังเกตดูด้วย
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่ายุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคเพื่อไทย จะสามารถทำให้พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.มากกว่าเดิม หรือมากกว่า 150 เสียงขึ้นไป นายสรวงศ์ กล่าวว่า เราพยายามเอาพื้นฐานให้อยู่ก่อน ที่เหลือก็จะเป็นกำไร แต่ยืนยันว่า จะส่งทุกเขต และจะสู้ในการทำให้พี่น้องประชาชนกลับมานิยมชมชอบในพรรคเพื่อไทย