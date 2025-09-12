การเมือง

สมคิด ยัน เพื่อไทยพร้อมสู้เลือกตั้ง รับพรรคต้องเปลี่ยน เชื่ออีก​ 2 เดือน​ทิศทางชัดขึ้น

สมคิด​ รับ​ เพื่อไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อ​ อีก​ 1-2 เดือน​ ทิศทางชัดขึ้น​ เผย สรรหาผู้สมัครได้เกินครึ่งแล้ว​ บอก อะไรก็เกิดขึ้นได้ หลังคนมองภูมิใจไทย ตีอีสานใต้​ทุกเก้าอี้

เมื่อเวลา​ 10.00 น.​ วันที่ 12 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด​ เชื้อคง​ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง​ ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงทิศทางของพรรคเพื่อไทยรับศึกการเลือกตั้ง​ในสมัยหน้า​ ว่า เมื่อมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา อะไรที่ไม่ดี​ ก็ทำให้ดีขึ้น และคาดการณ์ว่าอาจใช้เวลาอีก 1-2​ ​เดือนก็น่าจะชัดเจน​ และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างสรรหาผู้สมัคลงเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่​ ซึ่งขณะนี้สามารถสรรหาไปได้แล้วเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว เหลือเพียงคนใหม่ที่จะเข้ามา​ และพรรคเพื่อไทยก็ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามปกติ ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวล เพราะมีประสบการณ์ในการเลือกตั้ง​ เป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมาโดยตลอด นรกสวรรค์เจอมาหมด ไม่มีปัญหา

เมื่อถามว่า ได้มีการประเมินสาเหตุความผิดพลาดที่ผ่านมาหรือไม่ นายสมคิด​ กล่าวว่า​ เมื่อมีกรรมการชุดใหม่ ก็น่าจะมีการพูดคุยกัน ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี​ เป็นธรรมดา

เมื่อถามว่า มีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาพรรคภูมิใจไทยจะสามารถเจาะพื้นที่เพื่อไทยได้ทั้งหมด นายสมคิดมองว่า​ พื้นที่ภาคอีสาน เป็นการแข่งกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยเป็นหลัก รองลงมาคือพรรคพลังประชารัฐ มองว่าเลือกตั้งพูดยาก เหลือเวลาอีก 5-6 เดือน อะไรก็เปลี่ยน เพราะบ้านเราอาทิตย์เดียวยังเปลี่ยนเลย จะประสาอะไรอีก 5-6 เดือน

เมื่อถามถึงกรณีที่นายทักษิณ​ ชินวัตร​ อดีตนายกรัฐมนตรี​ ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยถูกจำคุกจะส่งผลอะไรภายในพรรคหรือไม่ นายสมคิด​ ยอมรับว่ามีผลกระทบบ้างในแง่ของความเชื่อมั่น แต่จากที่ฟังกระแส 3-4 วันที่ผ่านมา​ หลังจากที่นายทักษิณต้องจำคุก มีกระแสความเห็นใจมาก และมีกระแสความเห็นใจว่าไม่น่าจะโดน และเมื่อนายทักษิณเข้าไปอยู่สิ่งที่กฎหมายกำหนด ตนเชื่อว่าความเชื่อมั่นจะมากขึ้นแต่จะเชื่อมั่นได้มากแค่ไหน ก็อยู่ที่วิธีการทำงาน

โดยนายสมคิด​ ยังระบุอีกว่า​ หลังจากนี้ตนจะทำหน้าที่จนกว่า รัฐบาลชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องจากยังมีงานประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อหารือความเดือดร้อนของประชาชนทั้งจากส.ส.และส.ว. เพราะตนไม่อยากให้งานคั่งค้าง เมื่อเรารักษาการก็ขอทำงานจนนาทีสุดท้าย ไม่มีงานอะไรนอกเหนือจากนั้น พร้อมกล่าวติดตลกว่า​ “มวลชนอย่าเพิ่งมาขอรอรัฐบาลใหม่ก่อน”

