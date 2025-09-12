สมคิด รับ เพื่อไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลง เชื่อ อีก 1-2 เดือน ทิศทางชัดขึ้น เผย สรรหาผู้สมัครได้เกินครึ่งแล้ว บอก อะไรก็เกิดขึ้นได้ หลังคนมองภูมิใจไทย ตีอีสานใต้ทุกเก้าอี้
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงทิศทางของพรรคเพื่อไทยรับศึกการเลือกตั้งในสมัยหน้า ว่า เมื่อมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา อะไรที่ไม่ดี ก็ทำให้ดีขึ้น และคาดการณ์ว่าอาจใช้เวลาอีก 1-2 เดือนก็น่าจะชัดเจน และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างสรรหาผู้สมัคลงเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ ซึ่งขณะนี้สามารถสรรหาไปได้แล้วเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว เหลือเพียงคนใหม่ที่จะเข้ามา และพรรคเพื่อไทยก็ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามปกติ ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวล เพราะมีประสบการณ์ในการเลือกตั้ง เป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมาโดยตลอด นรกสวรรค์เจอมาหมด ไม่มีปัญหา
เมื่อถามว่า ได้มีการประเมินสาเหตุความผิดพลาดที่ผ่านมาหรือไม่ นายสมคิด กล่าวว่า เมื่อมีกรรมการชุดใหม่ ก็น่าจะมีการพูดคุยกัน ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี เป็นธรรมดา
เมื่อถามว่า มีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาพรรคภูมิใจไทยจะสามารถเจาะพื้นที่เพื่อไทยได้ทั้งหมด นายสมคิดมองว่า พื้นที่ภาคอีสาน เป็นการแข่งกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยเป็นหลัก รองลงมาคือพรรคพลังประชารัฐ มองว่าเลือกตั้งพูดยาก เหลือเวลาอีก 5-6 เดือน อะไรก็เปลี่ยน เพราะบ้านเราอาทิตย์เดียวยังเปลี่ยนเลย จะประสาอะไรอีก 5-6 เดือน
เมื่อถามถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยถูกจำคุกจะส่งผลอะไรภายในพรรคหรือไม่ นายสมคิด ยอมรับว่ามีผลกระทบบ้างในแง่ของความเชื่อมั่น แต่จากที่ฟังกระแส 3-4 วันที่ผ่านมา หลังจากที่นายทักษิณต้องจำคุก มีกระแสความเห็นใจมาก และมีกระแสความเห็นใจว่าไม่น่าจะโดน และเมื่อนายทักษิณเข้าไปอยู่สิ่งที่กฎหมายกำหนด ตนเชื่อว่าความเชื่อมั่นจะมากขึ้นแต่จะเชื่อมั่นได้มากแค่ไหน ก็อยู่ที่วิธีการทำงาน
โดยนายสมคิด ยังระบุอีกว่า หลังจากนี้ตนจะทำหน้าที่จนกว่า รัฐบาลชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องจากยังมีงานประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อหารือความเดือดร้อนของประชาชนทั้งจากส.ส.และส.ว. เพราะตนไม่อยากให้งานคั่งค้าง เมื่อเรารักษาการก็ขอทำงานจนนาทีสุดท้าย ไม่มีงานอะไรนอกเหนือจากนั้น พร้อมกล่าวติดตลกว่า “มวลชนอย่าเพิ่งมาขอรอรัฐบาลใหม่ก่อน”