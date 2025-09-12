อนุทิน โต้ข่าวเปิดด่านไทย-กัมพูชา ชี้มีขั้นตอนอีกเยอะ รอเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อน

‘นายกฯ’ โต้ข่าวเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา บอกขอเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อน ชี้ขั้นตอนยังมีอีกเยอะ เชื่อ ปชช.เข้าใจ
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 11 กันยายน ที่เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสความชัดเจนในการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ทำไมข่าวออกไปอย่างนั้นก็ไม่รู้ ไปบิดเบือน เท่าที่ตนดู พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ก็ยังไม่ไดพูดอะไรชัดเจนขนาดนั้น ต้องคำนึงถึงประชาชนคนไทยเป็นหลักก่อนอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงกระแสการต่อต้านการเปิดด่าน นายกฯระบุว่า ขอให้ตนเข้าไปรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก่อน ตอนนี้เรายังไม่สามารถให้นโยบายอะไรได้ และการกระทำต่างๆ ยังถือว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันอยู่ ยังไม่ใช่รัฐบาลของตน
เมื่อถามต่อว่า ท่าทีของ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาค 2 และ พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ที่คัดค้านการเปิดด่าน เพราะอาจจะเป็นการส่งเสริมบ่อนการพนันและสแกมเมอร์ นายอนุทินกล่าวว่า เท่าที่ตนทราบไม่ได้อยู่ดีๆ จะไปเปิดด่านได้เลย เพราะต้องมีการบรรลุข้อตกลงอะไรอีกเยอะแยะ ซึ่งต้องรอคณะรัฐบาลของตนเข้าปฏิบัติที่อย่างเป็นทางการก่อน ตนยังไม่สามารถไปสั่งการหรือให้นโยบายอะไรได้
เมื่อถามว่า ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า เข้าใจกันอยู่แล้ว