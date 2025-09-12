กล้าธรรม หนุนแก้รธน. เชื่อพรรครัฐบาลทำตามกติกา แนะยึดกม. ป้องถูกร้องย้อนหลัง

กล้าธรรม หนุนแก้รธน. เชื่อพรรคแกนนำรัฐบาล ทำตามกติกา แนะ ยึดกม. ไม่ให้ถูกร้องตามมา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีข้อสังเกตถึงความจริงใจในการแก้ปัญหา จะทำได้ก่อนยุบสภาจริงหรือไม่ ว่า พรรคกล้าธรรม สนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สอดคล้องตรงกับกับทุกพรรค ส่วนกระบวนการแก้ไขต้องดำเนินการตามกรอบกฎหมาย ให้แนวทางเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ควรข้ามขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหาทำไปแล้วถูกร้องเรียนตรวจสอบตามมาเพราะไม่เป็นไปตามกฎหมาย ส่งผลให้ยิ่งล่าช้าออกไป
ส่วนข้อเสนอของกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร ที่จะให้แต่ละพรรคการเมืองส่งร่างแก้ไข หมวด 15/1 เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เรื่องนี้แกนนำพรรคจะหารือถึงแนวทางดำเนินการก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคกล้าธรรมโดยตรงหรือไม่อย่างไรและต้องนำไปในหารือในที่ประชุมส.ส.พรรค เช่นกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคแกนนำรัฐบาล สามารถใช้เสียงส.ส.รวมถึงส.ว.ที่มี เร่งดำเนินการให้เร็ว ก่อนยุบสภาได้หรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า มองว่าหากทุกฝ่ายมีความจริงใจและเห็นถึงปัญหา ควรเร่งแก้ไข เดินหน้าให้เร็วที่สุด เชื่อว่าทุกฝ่ายไม่มีใครอยากดึงรั้งไว้ เพราะหากทำได้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป