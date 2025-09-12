สิริพงศ์ ย้ำจะเปิดด่านชายแดน กัมพูชาต้องจริงใจถอนกำลังก่อน ลั่นไม่ให้ประเทศที่ 3 มากดดัน

สิริพงศ์ ยันยังไม่มีการเปิดด่าน ย้ำ ‘นายกฯอนุทิน’ ยึดประโยชน์คนไทย-ประเทศ เป็นสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกดดันของประเทศที่ 3
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 12 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงข้อกังวลของสังคมที่มีต่อการผ่อนปรนการเปืเด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ตามข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ว่า ต้องเรียนว่าในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจอะไร ซึ่งแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรี ได้พูดไปแล้วในวันที่รับพระบรมราชโองการคือการใช้แนวทางสันติวิธีและจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซ็นติเมตรเดียว ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดมาโดยตลอดซึ่งในการที่จะเปิด – ปิดด่าน เป็นกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์กัน ตนก็ต้องยืนยันว่าการที่จะเปิด – ปิด จะต้องเป็นประโยชน์กับคนไทยในชาติ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาติใดหรือประเทศที่ 3
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ดังนั้นแนวทางที่จะดำเนินการเปิด – ปิดด่าน ต้องพิจารณาอันดับแรก คือต้องดูความจริงใจของกัมพูชาก่อนว่ามีความจริงใจในถอนกองกำลังจริงหรือไม่ ตนมั่นใจว่าทีมเจรจาจะต้องไปพูดคุยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนไทยมากที่สุด อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการเปิดพื้นที่ที่มีผลกระทบน้อย แต่ก็เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงไม่สบายใจ ดังนั้นสิ่งที่กองทัพจะต้องดูคือความจริงใจของกัมพูชาและการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งในฝั่งประชาชนผู้อยู่อาศัยและในฝั่งของผู้ที่ค้าขาย เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีรับตำแหน่งก็จะได้มีการหารือในเรื่องนี้
นายสิริพงศ์ กล่าวถึงกรณีแม่ทัพภาคที่ 2 ไม่เห็นด้วยกับการให้มีการเปิดด่าน เพราะจะเป็นการส่งเสริมบ่อนพนันและสแกมเมอร์ ว่า ถือเป็นอีกความเห็นหนึ่งของแม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งก็เป็นความเห็นสำคัญที่รัฐบาลควรจะต้องรับฟังแต่อย่างไรก็ดี นายกฯอนุทิน ยังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใด ๆ ได้ เนื่องจากยังไม่ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา แต่แนวทางอย่างที่ได้เรียนไปของนายกฯอนุทินก็คือการจะเปิดหรือปิดด่านต้องเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนไทยและชาติไทยเป็นหลัก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกดดันของประเทศที่ 3 แต่อย่างใด และเราเน้นแนวทางสันติวิธีแต่อย่างหนึ่งที่ต้องคิดว่าต้องมีการทำความเข้าใจกันก็คือการที่ฝ่ายความมั่นคงทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ มีการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำการค้า คนที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดน และนำข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ให้ประชาชนที่มีความเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์ชายแดน ได้ทราบถึงสถานการณ์ในแต่ละสถานที่ว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า กังวลใจหรือไม่ว่าประชาชนจะไม่เข้าใจเนื่องจากขณะนี้กระแสต่อต้านค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมาก นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ก็เข้าใจได้ว่ามีความไม่สบายใจ อย่างที่ทางพรรคภท.ยืนยันได้ ก็คือแนวทางของนายกรัฐมนตรีคือยึดถือประโยชน์ของประชาชนคนไทยและประเทศชาติ
เมื่อถามว่า เราจะบาลานซ์อย่างไรเนื่องจากต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดน นายสิริพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ก็ต้องดูความชัดเจน ความจริงใจของกัมพูชา ในการที่จะถอนกำลัง ถ้าเกิดชัดเจนขึ้น เราก็ต้องเร่งเปิดด่านเร็วที่สุด แต่ถ้ายังไม่คลี่คลายก็จำเป็นต้องมีการพูดคุย ทำความเข้าใจ เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
เมื่อถามว่า เราย้ำหรือไม่ว่าเรายังใช้มาตรฐานควบคุมการเปิด-ปิดด่าน ในส่วนของรถบรรทุกสินค้าที่จำเป็น ในเรื่องของการประกอบธุรกิจ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เท่าที่ทราบมา ต้องเรียนย้ำอีกครั้งว่าเรายังไม่มีส่วนในการตัดสินใจ และก็ยังไม่มีการดำเนินการเปิดด่านชายแดนแต่อย่างใด