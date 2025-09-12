กลาโหม ปลดระวาง 4 เรือหลวง ‘ปิ่นเกล้า-ภูเก็ต-สมุย-สุริยะ’ ใช้งานหลายสิบปี ไม่คุ้มค่าซ่อม

กลาโหม ปลดระวาง 4 เรือหลวง ‘ปิ่นเกล้า-ภูเก็ต-สมุย-สุริยะ’ พร้อมเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ เผยปฏิบัติภารกิจหลายสิบปี สภาพทรุดโทรม-ไม่คุ้มค่าซ่อม เตรียมจัดหาเรือรุ่นใหม่ทดแทน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน กองทัพเรือ เปิดเผยคำสั่งของ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามให้ปลดเรือออกจากระวางประจำการ ลงวันที่ 10 กันยายน 2568 โดยให้มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ เนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่าเรือในสังกัด ทร.มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากใช้ในราชการมานาน การซ่อมบำรุงต้องใช้งบประมาณสูง ไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุงเพื่อใช้งานอีกต่อไป จึงเห็นสมควรให้ปลดเรือออกจากระวางประจำการ
กองทัพเรือระบุว่า กระทรวงกลาโหมลงคำสั่งให้ปลดเรือของกองทัพเรือออกจากระวางประจำการ เนื่องจากเรือดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้ราชการ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2568 ได้แก่
- เรือหลวงปิ่นเกล้า ประเภทเรือฟริเกต อายุ 66 ปี
- เรือหลวงภูเก็ต ประเภทเรือเร็วโจมตีปืน อายุ 42 ปี
- เรือหลวงสมุย ประเภทน้ำมัน อายุ 78 ปี
- เรือหลวงสุริยะ ประเภทเรือวางเครื่องหมายทางเรือ อายุ 46 ปี
- เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ล.14, ล.110, ล.136 และ ล.144
ทั้งนี้ เรือดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจพิทักษ์อธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมาอย่างยาวนาน อย่างคุ้มค่า
กองทัพเรือ ยังคงมีความจำเป็นในการจัดหากำลังทางเรือรุ่นใหม่ทดแทน เพื่อดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศต่อไป
