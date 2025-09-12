อรรถพล ยื่นไขก๊อกเพิ่ม ซีพีแอ็กซ์ตร้า หลังพ้นบอร์ดแบงก์กสิกร จ่อรับเก้าอี้ รมว.พลังงาน 

อรรถพล ยื่นไขก๊อกเพิ่ม ซีพีแอ็กซ์ตร้า หลังพ้นบอร์ดแบงก์กสิกร จ่อรับเก้าอี้รมว.พลังงาน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน 2568 เป็นต้นไป เนื่องจากมีภารกิจอื่นทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นายอรรถพล จะรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดย นายอรรถพล ได้ทยอยยื่นลาออกจากการเป็นบอร์ดในบริษัทเอกชนอาทิ กรรมการอิสระบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา