เท้ง หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเชียงราย เขต 7 ชูเลือก ‘สุทัศน์’ ร่วมกำกับทิศทางรบ. ยุบสภาใน 4 เดือน

‘หัวหน้าเท้ง’ ลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเชียงราย เขต 7 ชู ‘สุทัศน์ ยาละ’ เบอร์ 2 เป็นผู้แทนประชาชน เสริมทัพฝ่ายค้านเข้มแข็ง กำกับทิศทางรัฐบาลมุ่งหน้าสู่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ เปิดประตูแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางมาช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย เขต 7 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน โดยพรรคประชาชนส่ง นายสุทัศน์ ยาละ เบอร์ 2 ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
ในช่วงเช้า หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายฐากูร ยะแสง ส.ส.เชียงราย เขต 3 พรรคประชาชน ขึ้นรถแห่เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ จากนั้นไปที่กาดนัดหัวเวียงเพื่อพบปะประชาชนและแนะนำผู้สมัคร ส.ส.
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เพราะมีการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องในพื้นที่เชียงราย เขต 7 วันนี้พรรคประชาชนมาขอความไว้วางใจจากพี่น้อง ให้คุณสุทัศน์ ยาละ เบอร์ 2 เข้าไปเป็นผู้แทนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงในสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็ง กำกับทิศทางของรัฐบาลเพื่อมุ่งหน้าสู่การยุบสภาภายใน 4 เดือน และเลือกตั้งใหม่ เปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ด้านนายสุทัศน์กล่าวว่า ตนและทีมงานเดินทางไปหาเสียงในทุกพื้นที่ แต่ละพื้นที่ในเชียงราย เขต 7 มีปัญหาไม่เหมือนกัน เช่น อ.เชียงแสน มีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อระบบนิเวศ อ.เวียงแก่น มีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว ถนนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งต้องได้รับการประสานงานเพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วน และปัญหาที่พบในทุกพื้นที่ คือเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ นอกจากนี้ เชียงราย เขต 7 ยังเป็นพื้นที่แนวชายแดน มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการค้าขายที่เงียบเหงา ตนพร้อมเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องในพื้นที่ และจะพยายามผลักดันแก้ไขปัญหาผ่านทุกกลไกที่ ส.ส.สามารถทำได้
นายณัฐพงษ์กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้เคยเข้าพื้นที่มาดูปัญหาสารพิษแม่น้ำกกและผลกระทบจากเขื่อนปากแบงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมใน จ.เชียงราย เรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยกลไกแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ ซึ่งเราพึ่งพากลไกของการเมืองท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัย ส.ส.ที่จะเป็นปากเป็นเสียงในการประสานความร่วมมือกับรัฐบาลระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาด้วย
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้แทนแบบแบ่งเขต นอกจากได้คนที่รู้ปัญหารู้นโยบายในพื้นที่เป็นอย่างดีอย่างนายสุทัศน์แล้ว อีกสิ่งที่สำคัญคือการเลือกผู้แทนที่มีจุดยืนมั่นคงเข้าไปต่อสู้ในการเมืองระดับประเทศ เพื่อทำให้ประเทศมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง ปลดล็อกปัญหาทางการเมืองทั้งหมด