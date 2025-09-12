ภูมิธรรม ชี้ เปิดด่านหรือไม่ กองทัพต้องพิจารณา เหตุครม.เก่าให้กรอบไว้แล้ว มั่นใจบิ๊กเล็ก ทำงานได้

ภูมิธรรม ชี้ เปิดด่านหรือไม่ กองทัพต้องพิจารณา เหตุครม.เก่าให้กรอบไว้แล้ว มั่นใจบิ๊กเล็ก ทำงานได้ดี สำคัญที่นโยบายมากกว่า
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สังคมกำลังถกเถียงกันว่าควรจะมีการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาหรือไม่ ว่า ในประเด็นนี้ไม่จำเป็นต้องโยนกันไปมาแล้ว เรื่องนี้ก็อยู่ในกรอบที่รัฐบาลกับกองทัพ ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้ทำก่อนแล้ว ซึ่งในตอนนั้นเราได้ปิดด่านเพราะความรุนแรง แต่เราก็รู้อยู่ว่าการปิดด่านนั้นเป็นปัญหาด้านการค้ากับทางชายแดน เป็นประเด็นที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว ก็เป็นเรื่องที่ค้างอยู่ที่
นายภุมิธรรมกล่าวว่า เรื่องชายแดนพม่า ชายแดนลาว ชายแดนกัมพูชา นั้น สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้มอบให้ทางกลาโหมและกองทัพเป็นคนจัดการ โดยให้หลักการอยู่แล้วว่าปิดด่านและหยุดยิง ทำยังไงจะสามารถทำให้เหตุการณ์ คลี่คลายได้มากที่สุด เป็นกรอบเดิมที่คณะรัฐมนตรีชุดเก่า (ครม.) ได้อนุมัติไว้ และได้มอบหมายไปแล้วทางสภาความมั่นคง และสภาความมั่นคงก็มอบให้กองทัพ ทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่กองทัพ กองทัพก็จะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเพราะเราได้มอบหมายไปแล้ว
นายภูมิธรรม กล่าวว่า การจัดการปัญหาเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับราษฎรทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะราษฎรฝ่ายไทย พ่อค้า ธุรกิจฝ่ายไทย รัฐบาลเดิมก็ได้วางกรอบตรงนี้ไว้แล้ว ส่วนว่าจะเป็นอย่างไรต่อก็เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่ก็จะต้องเข้ามา เพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรมากแล้ว ยกเว้นเรื่องที่เร่งด่วนจริงๆ ดังนั้นควรถามกองทัพหรือกลาโหม ตนก็ยังไม่เห็นว่าเป็นปัญหาอะไร ก็ต้องดูข้อเท็จจริง ตนไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดแล้ว รัฐบาลใหม่มาแล้ว
เมื่อถามว่า พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้ามารายงานผลให้ทราบในเรื่องนี้ก่อนบ้างหรือไม่ จริงๆตอนนี้ทุกฝ่ายเราก็ไม่ได้ทำอะไรมาก ส่วนพลเอกณัฐพล ก็จะต่อเนื่องกับรัฐบาลใหม่ เพราะตอนนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งครม.
ผู้สื่อข่าวถามถึง ความคิดเห็นต่อกรณีที่ พลเอกณัฐพล มีชื่ออยู่ในโผคณะรัฐมนตรี โดยจะรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดูแลเรื่องความมั่นคงต่อ นายภูมิธรรมกล่าวว่า พลเอกณัฐพลเป็นคนเก่งคนดี เป็นคนมีความรู้ความสามารถ ตนว่าท่านทำงานได้ เป็นทหารเก่าด้วย เคยเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก และอดีตเลขาสมช. ท่านน่าจะทำงานตรงนี้ได้ดี ปัญหาสำคัญอยู่ที่นโยบายของรัฐบาล หากรัฐบาลใหม่มอบหมายนโยบายให้อย่างไรท่านก็คงปฏิบัติตามนั้น