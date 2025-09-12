ภูมิธรรม โยนรบ.ใหม่ดู ป.ป.ช.ชงทบทวนระเบียบราชทัณฑ์ ชี้ความบังเอิญเยอะเกิน มาช่วงคุมขังทักษิณ

‘ภูมิธรรม’ โยนรัฐบาลใหม่ ปม ‘ป.ป.ช.’ ชงทบทวนระเบียบราชทัณฑ์ คุมขังไม่เอื้อประโยชน์
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แพร่ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการคุมขังในสถานที่คุมขัง โดยจะเสนอให้ ครม.พิจารณาทบทวนระเบียบราชทัณฑ์จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสการใช้ดุลพินิจที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องขังบางราย ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกคุมขังในเรือนจำว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ใครมีหน้าที่อะไรก็พิจารณาทำไปให้ดีที่สุด คงไม่ใช่รัฐบาลนี้แล้ว และให้รัฐบาลใหม่ว่ากันไป
เมื่อถามย้ำว่า ข้อเสนอดังกล่าวออกมาช่วงที่นายทักษิณถูกคุมขัง นายบุญธรรมกล่าวว่า ความบังเอิญมีเยอะเหลือเกิน ถ้าตอบคำถามถึงความบังเอิญคงเหนื่อยแย่