สุชาติ ทิ้งทวน ตั้งทีมสอบ​ เจ้าอาวาสวัดโสธร ถูกร้องทรัพย์สิน​-​สีกา ชี้ไม่เกินสัปดาห์รู้ผล

‘สุชาติ’ ทิ้งทวน ตั้ง คกก.สอบ​ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ​ ปม​ทรัพย์สิน​-​สีกา​ หลังสะพัดว่อนโซเชียล​ คาด​ ไม่เกิน​ 1 สัปดาห์รู้ผล​ ย้ำ ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เมื่อเวลา ​15.50 น.​ วันที่ 12 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล​ นายสุชาติ​ ตันเจริญ​ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า​ มีการร้องเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารผ่านโซเชียล​มีเดีย​ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง เข้าข่ายกระทำความผิดพระธรรมวินัย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ โดยการร้องเรียนเป็นเรื่องทรัพย์สินและเรื่องสีกา ซึ่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ เป็นเจ้าคณะจังหวัด และเป็นพระสังฆาธิการด้วย ดังนั้น จึงต้องให้ความเป็นธรรม ทั้งกับผู้ร้องและประชาชน รวมถึงตัวเจ้าอาวาสด้วย เพราะหากไม่เป็นความจริงจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ตนจึงได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน​ ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏ​ โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูง​ รวมไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนา ​และให้ผู้ตรวจของสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าไปเป็นคณะกรรมการด้วย เพราะไม่ทราบว่าในโลกออนไลน์พูดเพื่อความสนุกสนานหรือไม่ แต่ยอมรับว่าตนก็ได้ยินเรื่องนี้มานาน มีเค้าโครง​ ยืนยันว่า จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้ผู้ร้องสบายใจ​ แต่หากเจ้าอาวาสทำผิดก็ต้องแบบว่าไปตามระเบียบกฎหมาย และต้องแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า วางกรอบระยะเวลาการตรวจสอบไว้เท่าใด นายสุชาติ​กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้วาง แต่คาดว่าไม่น่าจะเกิน 1 สัปดาห์ เพราะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ของตน ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ และตนก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนเลือกมาเป็นผู้แทน

เมื่อถามว่า เรื่องนี้มีมูลมานานแล้วใช่หรือไม่ นายสุชาติ​ ยอมรับว่ามีมานาน ตนก็เคยไปสอบถามและเตือนเจ้าอาวาสมาแล้ว ว่ามีเรื่องใดที่ผิดพระธรรมวินัย แต่เนื่องจากวันนี้มีเสียงร้องเรียนจากโซเชียล​ จึงต้องดำเนินการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า จำนวนทรัพย์สินของวัดโสธรฯมีเท่าใด นายสุชาติกล่าวว่า วัดโสธรฯ​เป็นวัดที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก แต่เราไม่ทราบว่าเจ้าอาวาสมีทรัพย์สินขนาดไหน​ เพราะเห็นว่ามีการโอนกันไปมา​ แต่อย่าลืมว่าพระสังฆาธิการคือเจ้าพนักงาน เรื่องนี้สำคัญที่สุด

เมื่อถามว่า จำเป็นที่เจ้าอาวาสจะต้องลาสิกขาระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ยัง เพราะท่านยังไม่ผิดต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ว่าเรื่องสีกาที่เขาร้อง​ เป็นความจริงหรือไม่​

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลว่าเจ้าอาวาสจะหนีหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า คิดว่าท่านคงไม่หนีไปไหน

เมื่อถามว่า มีงานอะไรจะฝากไปยังรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า คงไม่ต้องฝาก เพราะเขาต้องทำหน้าที่อยู่แล้ว ไม่ว่ามีเรื่องอะไรค้างคาก็ต้องสานต่อ

