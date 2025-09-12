สุชาติ ทิ้งทวน ตั้งทีมสอบ​ เจ้าอาวาสวัดโสธร ถูกร้องทรัพย์สิน​-​สีกา ชี้ไม่เกินสัปดาห์รู้ผล

‘สุชาติ’ ทิ้งทวน ตั้ง คกก.สอบ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ปมทรัพย์สิน-สีกา หลังสะพัดว่อนโซเชียล คาด ไม่เกิน 1 สัปดาห์รู้ผล ย้ำ ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 12 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มีการร้องเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง เข้าข่ายกระทำความผิดพระธรรมวินัย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ โดยการร้องเรียนเป็นเรื่องทรัพย์สินและเรื่องสีกา ซึ่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ เป็นเจ้าคณะจังหวัด และเป็นพระสังฆาธิการด้วย ดังนั้น จึงต้องให้ความเป็นธรรม ทั้งกับผู้ร้องและประชาชน รวมถึงตัวเจ้าอาวาสด้วย เพราะหากไม่เป็นความจริงจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ตนจึงได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏ โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนา และให้ผู้ตรวจของสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าไปเป็นคณะกรรมการด้วย เพราะไม่ทราบว่าในโลกออนไลน์พูดเพื่อความสนุกสนานหรือไม่ แต่ยอมรับว่าตนก็ได้ยินเรื่องนี้มานาน มีเค้าโครง ยืนยันว่า จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้ผู้ร้องสบายใจ แต่หากเจ้าอาวาสทำผิดก็ต้องแบบว่าไปตามระเบียบกฎหมาย และต้องแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า วางกรอบระยะเวลาการตรวจสอบไว้เท่าใด นายสุชาติกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้วาง แต่คาดว่าไม่น่าจะเกิน 1 สัปดาห์ เพราะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ของตน ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ และตนก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนเลือกมาเป็นผู้แทน
เมื่อถามว่า เรื่องนี้มีมูลมานานแล้วใช่หรือไม่ นายสุชาติ ยอมรับว่ามีมานาน ตนก็เคยไปสอบถามและเตือนเจ้าอาวาสมาแล้ว ว่ามีเรื่องใดที่ผิดพระธรรมวินัย แต่เนื่องจากวันนี้มีเสียงร้องเรียนจากโซเชียล จึงต้องดำเนินการ
ผู้สื่อข่าวถามว่า จำนวนทรัพย์สินของวัดโสธรฯมีเท่าใด นายสุชาติกล่าวว่า วัดโสธรฯเป็นวัดที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก แต่เราไม่ทราบว่าเจ้าอาวาสมีทรัพย์สินขนาดไหน เพราะเห็นว่ามีการโอนกันไปมา แต่อย่าลืมว่าพระสังฆาธิการคือเจ้าพนักงาน เรื่องนี้สำคัญที่สุด
เมื่อถามว่า จำเป็นที่เจ้าอาวาสจะต้องลาสิกขาระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ยัง เพราะท่านยังไม่ผิดต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ว่าเรื่องสีกาที่เขาร้อง เป็นความจริงหรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลว่าเจ้าอาวาสจะหนีหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า คิดว่าท่านคงไม่หนีไปไหน
เมื่อถามว่า มีงานอะไรจะฝากไปยังรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า คงไม่ต้องฝาก เพราะเขาต้องทำหน้าที่อยู่แล้ว ไม่ว่ามีเรื่องอะไรค้างคาก็ต้องสานต่อ