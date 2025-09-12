มนพร ซัด รัฐบาลครึ่งบกครึ่งน้ำ ไม่จัดเจน ชี้ ปากกาเข้าคูหาเลือกตั้ง คืออาวุธประชาชนคนจน
วันที่ 12 กันยายน นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ เขต 2 อ.ท่าอุเทน อ.เมืองบางส่วน และ อ.โพนสวรรค์ นครพนม พร้อมมอบของให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่
นางมนพร กล่าวว่า ในสถานการณ์การเมืองที่บิดเบี้ยว สภาผู้แทนราษฎร ไม่เห็นหัวประชาชนเสียงข้างมาก ในการจัดตั้งรัฐบาล เพราะพรรคเพื่อไทย มาจากเสียงประชาชน เป็นพรรคอันดับสอง ที่ส่งแคนดิเดต ลงชิงนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้รับการโหวต สภาผู้แทน กับโหวตพรรคอันดับสาม เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เชื่อว่ามีอำนาจมืด มีความอยุติธรรม ในระบอบประชาธิปไตย เสมือนรัฐบาลครึ่งบกครึ่งน้ำ ไม่มีความชัดเจน
“สิ่งเดียวที่เป็นอาวุธของประชาชน คนยากคนจน คือ ปากกา ที่จะขีดกา ลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง เพื่อคืนความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย เชื่อมั่นพรรคเพื่อไทย เป็นพรรคการเมืองที่ยืนหยัดอยู่ข้างประชาชน ทุกนโยบายเกิดประโยชน์ ประชาชนได้ประโยชน์จริง ทุกยุคทุกสมัย และอีกหลายนโยบายยังใช้อยู่ มาถึงวันนี้ การเมืองจะเปลี่ยนแปลง ตนยังยืนยันพร้อมทำงานสนับสนุนพรรคเพื่อไทย พร้อมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ ทำงานรับใช้ประชาชน เลือกตั้งครั้งนี้ เราต้องรวมพลังเลือกพรรคเพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก พัฒนาประเทศเดินต่อไปข้างหน้า นำทุกนโยบายส่งตรงถึงประชาชน