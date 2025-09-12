ผอ.ปชป. รับ เฉลิมชัยลาออก กะทันหัน ไม่ได้วางใคร รับไม้ต่อ จ่อเฟ้นหน.ใหม่ 60 วัน 

ผอ.ปชป. รับ เฉลิมชัยลาออกกะทันหัน ไม่ได้วางใครไว้ รับไม้ต่อ จ่อเฟ้นหน.ใหม่ 60 วัน
เฉลิมชัยลาออก – จากรณีที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยระบุเหตุผลด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งอาจทำให้พรรคเกิดความเสียหาย พร้อมขอมอบให้ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรค รักษาการหัวหน้าแทนนั้น
ล่าสุด 12 กันยายน 2568 น.ส.เจนจิรา รัตนเพียร โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ยอมรับว่า นายเฉลิมชัยลาออกจริง โดยให้เหตุผลเรื่องสุขภาพ ต้องการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพ หากยังเป็นหัวหน้า อาจดูแลสุขภาพได้ไม่เต็มที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นายเฉลิมชัย ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายประมวล ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคแทน ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะเรียกประชุมกก.บห. เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคต่อไป แต่ต้องรอ กกต.ก่อน เนื่องจากจะต้องแจ้งการลาออกไปถึงกกต.อย่างเป็นทางการด้วย
ขณะที่ นายธนิตพล ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนได้รับทราบเรื่องที่นายเฉลิมชัย ขอลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จากสำนักงาน กกต.ที่แจ้งมาเป็นการภายในให้ตนทราบว่า นายเฉลิมชัย ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และหลังจากตนได้ส่งหนังสือดังกล่าวจาก กกต. เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. แล้ว ก็ได้แจ้งต่อ นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรค รวมถึงกรรมการบริหารพรรคฯ คนอื่นๆให้รับทราบทั่วกัน ซึ่งเลขาธิการพรรคฯกำชับให้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคฯคนใหม่ภายใน 60 วัน ตามที่ข้อบังคับพรรคฯกำหนดไว้ ซึ่งนายประมวลจะเป็นผู้ดำเนินการในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค
“นายเฉลิมชัยไม่เคยกล่าวอะไรไว้ก่อนหน้านี้ว่า อยากจะลาออกจากหัวหน้าพรรค แต่นายเฉลิมชัยยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และเนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นแบบกะทันหัน จึงยังไม่มีการพูดถึงตัวบุคคลที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่” นายธนิตพล กล่าว