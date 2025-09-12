นริศ ตกใจ เฉลิมชัยไขก๊อก ยันสุขภาพดี สังสรรค์ได้ โต้ปมปันใจซบก๊วนศักดิ์ดา
กรณี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)ลาออกจากหัวหน้าพรรค
วันที่ 12 กันยายน นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีตหัวหน้าคณะกรรมการสรรหาผู้รับสมัครเลือกตั้งพรรคปชป.ซึ่งประกาศลาออกจากพรรค ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ นายนริศยังเป็นคนสนิท ที่ช่วยงานนายเฉลิมชัย ในทส.มาตลอดด้วย นายนริศ ให้สัมภาษณ์กับ มติชนออนไลน์ว่า ไม่ทราบมาก่อนว่านายเฉลิมชัยลาออก ตกใจเหมือนกัน เพราะก่อนหน้านี้ ไม่มีท่าทีว่านายเฉลิมชัยจะลาออกมาก่อน
เมื่อถามว่า มีข่าวออกมาว่า เป็นเพราะนายนริศลาออกไปอยู่กับกลุ่มนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย(พท.) ที่ออกจากพรรค ไปโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.)เป็นนายกรัฐมนตรี จริงหรือไม่ นายนริศ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง ตนกับนายเฉลิมชัย ไม่เคยมีปัญหาอะไรต่อกัน มีความรัก ความผูกพันกันดีมาก ตนทำงานกับนายเฉลิมชัยถึงวันสุดท้ายที่นายเฉลิมชัยทำงานอยู่ทส.
เมื่อถามอีกว่า จะคุยอะไรกับนายเฉลิมชัย หลังจากนี้ หรือไม่ นายนริศ กล่าวว่า รอดูสถานการณ์ก่อน ตอนนี้คงยังไม่คุย
เมื่อถามว่า นายเฉลิมชัย ให้เหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพ จึงลาออกจากหัวหน้าพรรค เท่าที่ใกล้ชิดกันมานายเฉลิมชัย มีปัญหาสุขภาพอะไร นายนริศ กล่าวว่า เท่าที่ดู ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร มีดื่มบ้าง ก็ตอนสังสรรค์ สุขภาพท่านก็แข็งแรงดี
แหล่งข่าวจากพรรคปชป.คนใกล้ชิดนายเฉลิมชัย กล่าวว่า เข้าใจว่า นายเฉลิมชัยจะรู้สึกว่าตัวเองถูกโดดเดี่ยว และต้องแบกรับเรื่องทุกเรื่องภายในพรรค
“คิดว่าเรื่องที่ทำให้นายเฉลิมชัย ต้องหนักใจมากๆคือ เรื่องที่นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคปชป. ออกมาประกาศว่าจะไม่ขอร่วมกับพรรคภท.ซึ่งถือว่าเป็นการบีบบังคับทุกคนในพรรค ทั้งๆที่หลายคนเห็นว่า ในช่วงเวลาแบบนั้นควรจะออกมาจากพรรคพท.ก่อน เลขาธิการพรรคไปพูดแบบนั้น ทำให้ทุกคนอึดอัด”แหล่งข่าว กล่าว
เมื่อถามว่า ใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไป แหล่งข่าวคนเดิม กล่าวว่า ลองไปดูในเพจ รองหัวหน้าพรรค เห็นนั่งคุยอยู่กับ นายกรณ์ จาติกวนิชย์ ก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน นอกจากนี้ ยังมีนางวทันยา บุนนาค หรือ มาดามเดียร์ แม้กระทั่ง นายเดชอิศม์ เองก็เคยเปรย และมีโอกาสที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ อย่างไรก็ตาม ถึงตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะไปฟันธธง เพราะนายเฉลิมชัย เพิ่งลาออกไม่ถึง 5 ชม.เลย