เท้ง ลุยกาดชายแดน ช่วย แม้ว สุทัศน์ หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ลั่น ไม่หวั่น ชิงฐานเสียงเก่า พิเชษฐ์

เท้ง ลุยกาดชายแดน ช่วย แม้ว สุทัศน์ หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเชียงราย แม้ว ลั่น ไม่หวั่นสู้ฐานเสียงเก่า พิเชษฐ์
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ลงพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย เดินปราศรัยช่วยหาเสียงให้กับ นายสุทัศน์ ยาละ หรือ แม้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สมาชิกผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 7 หมายเลข 2 พรรคประชาชน โดยไปเดินตลาดนัด หรือ กาดนัดวันศุกร์ หน้าเทศบาลเวียงเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย ก่อนจะเดินทางไปยัง บ้านเวียงหมอก ต.ห้วยซ้อ และพบ ครูตี๋ นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ที่โฮงเฮียนแม่น้ำของ บ้านหัวเวียง ต.เวียง
หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายสุทัศน์ ยาละ ได้ขึ้นรถปราศัยหาเสียงไปยังกาดนัดวันศุกร์ ที่มีประชาชนจับจ่ายซื้อของด้วยบรรยากาศแดดแรง เนื่องจากเป็นตลาดนัดชายแดน จึงมีทั้งคนไทย คนลาว และคนชาติพันธุ์ โดยหัวหน้าพรรค และทีมงานได้เดินขอคะแนนสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ซึ่งมีชาวบ้านที่มาเดินตลาด และแม่ค้าพ่อค้าได้มาขอถ่ายภาพร่วมหัวหน้าพรรคประชาชนและนายสุทัศน์
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ส.ส.เขต 7 เชียงราย ถือว่าเป็นเก้าอี้ที่สำคัญในสภาเป็นอย่างยิ่ง ผลตอบรับวันนี้ที่มาที่เชียงของก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆ ก็ให้ความอบอุ่นกับรอยยิ้มกับพวกเรา เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งซ่อม จึงไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆ คน ใครที่มีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ช่วยกันตามกลับมายังเหลือเวลาอีก 2 วัน ในการกลับมาใช้สิทธิใช้เสียงของทุกคน ทุกๆ คะแนนของทุกคนมีความหมายในการส่ง นายสุทัศน์ ยาละ เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนของพวกเราอีก 1 เสียงในรัฐสภาที่จะช่วยกำกับทิศทางของรัฐบาล กำกับของประเทศให้มุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง เป็นการเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เรามีรัฐบาลใหม่ที่มีความชอบธรรม มีนโยบายเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า มาแก้ไขปัญหาปากท้องมาพ่อแม่พี่น้องทุกคน
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีความกังวลหรือไม่ที่พื้นที่เป็นฐานเสียงเดิมของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย หรือไม่ นายสุทัศน์กล่าวว่า ไม่ได้กังวลเพราะตนเป็นคนพื้นที่เวียงแก่น และเรียน ป.โท แม่ฟ้าหลวง เป็นคนเชียงรายแท้ๆ พร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมเชียงราย เขต 7 เชียงรายในครั้งนี้ และเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องรู้ดีว่า สาเหตุที่เราต้องมีการจัดเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เพราะอะไร เพราะฉะนั้นคะแนนเสียงอยู่ที่พวกเราทุกคน ถ้าอยากได้ ผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ก็กาเบอร์ 2 ให้นายสุทัศน์เข้าไปทำหน้าที่ แก้ปัญหาพื้นที่ และที่สำคัญมีจุดยืดที่มั่นคง เพื่อไม่ต่อสู้การเมืองระดับประเทศ ทำให้ประเทศเดินหน้า มุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง รวมทั้งปลดล็อคปัญหาทางการเมืองทั้งหมด
สำหรับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องหนักใจของคนเชียงรายนั้น หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่า ตนเองเคยลงพื้นที่มาในเรื่องสารพิษแม่น้ำกก และมีในเรื่องเขื่อนปากแบงที่จะมีส่วนในเรื่องน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายเอง ซึ่งนโยบายต่างๆ นี้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเราอาจจะเพิ่งพาในส่วนกลไกการเมืองท้องถิ่นอย่างเดียวไม่พอ ก็ต้องอาศัย ส.ส.ประสานความร่วมมือระดับประเทศ ที่จะร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
นายสุทัศน์กล่าวว่า พื้นที่มีปัญหาไม่เหมือนกันหลังจากไปในหลายพื้นที่ เชียงแสน มีเรื่องเวียงหนองหล่ม มีปัญหาผลกระทบระบบนิเวศ การเยียวยา ฟื้นฟู เวียงแก่นเป็นเรื่องการท่องเที่ยว ถนนพื้นที่ที่ได้รับการกัดเซาะจากน้ำท่วม ไปทุกที่คือพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ มีชาวบ้านฝากมาอย่างมาก โดยเฉพาะทาง สะโง้ ช่วยผลักดันหาวิธีแก้ไข และเขตแนวชายแดน เศรษฐกิจไม่ดี การค้าขายเงียบเหงา
จากการสอบถามชาวบ้านว่าแนวโน้มในพื้นที่พรรคใดได้รับความนิยมในตอนนี้ ส่วนใหญ่บอกว่าเสียงในพื้นที่ค่อยข้างสูสี สำหรับ ผู้สมัครพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย แต่จำนวนหนึ่งยังไม่ตัดสินใจ ทำให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ยังต้องลุ้น ขณะหาเสียงพบ นางโสภาพรรณ คนดังเชียงของ แฟนพันธุ์แท้ของ นายทักษิน ชินวัตร บอกว่าเจ็บปวดมาก แต่ก็แบ่งใจให้ครึ่งๆ กับพรรคประชาชน หลังจากมีข่าวอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร ถูกตัดสินโทษต้องติดคุกมีความเห็นใจ ที่คาดว่าคะแนนสงสารตรงนี้น่ามีผลต่อบางกลุ่มของผู้เลือกตั้งในครั้งนี้
นายณัฐพงษ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเรื่อง สสร.และเงินเยียวยาทหารที่เสียชีวิตจากการปะทะกับทหารกัมพูชารวมทั้งเรื่องการเปิดด่านพรมแดน ว่า นโยบายนี้ได้ผ่านมติ ครม.เรียบร้อยแล้ว และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย อีกทั้งยังกล่าวว่าหากตัวแทนจากพรรคได้ผ่านการเลือกตั้งให้เข้าไปทำงาน จะช่วยผลักดันนโยบายให้ครอบครัวผู้สูญเสียได้รับเงินชดเชยอย่างเร็วที่สุด ส่วนการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน ไม่ควรใช้นโยบายที่เหมารวม โดยไม่ดูบริบทในพื้นที่ เพราะแต่ละพื้นที่ก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน
และจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญล่าสุด ตัวแทนจากทั้ง 3 พรรคมีความเห็นตรงกันว่าสามารถเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15 เพื่อให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ภายในสภาชุดนี้ และมีเป้าหมายเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด 15 เข้าสู่สภาฯ ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้มีการพิจารณาวาระที่ 1 ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้อยู่ในกรอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ภายใน 4 เดือน
สำหรับตัวแทนพรรคพร้อมที่จะเดินหน้าทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งในสภาฯ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเปิดประตูสู่การเลือกตั้งใหม่ให้เร็วที่สุด เพราะจำเป็นต้องมีรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเขื่อนปากแบง และสารพิษในแม่น้ำกกซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้นจึงจำเป็นที่ต้องมีรัฐบาลที่มีความชอบธรรม และได้รับการยอมรับจากเวทีนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน
