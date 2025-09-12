นายกฯ ปีติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี พระราชทานแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ระบุข้อความว่า “กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดให้กรมวังผู้ใหญ่เชิญพระดอกไม้พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น นับเป็นสิริมงคลยิ่งนัก ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน นายกรัฐมนตรี เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2509 ซึ่งในวันพรุ่งนี้ 13 ก.ย. จะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 59 ปี พอดี