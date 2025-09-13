“เฉลิมชัย”ไขก๊อกหัวหน้าประชาธิปัตย์ แจ้งปัญหาสุขภาพ-ประมวลรักษาการ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยหนังสือระบุว่า ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งอาจทำให้พรรคเกิดความเสียงหาย และขอมอบให้ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรค รักษาการหัวหน้าแทน
น.ส.เจนจิรา รัตนเพียร โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวยอมรับว่า นายเฉลิมชัยลาออกจริง โดยให้ตเหุผล เรื่องสุขภาพ ต้องการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของตัวเอง หากยังเป็นหัวหน้า อาจดูแลสุขภาพได้ไม่เต็มที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นายเฉลิมชัย ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายประมวล ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคแทน ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะเรียกประชุมกก.บห. เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคต่อไป แต่ต้องรอ กกต.ก่อน เนื่องจากจะต้องแจ้งการลาออกไปถึงกกต.อย่างเป็นทางการด้วย
ขณะที่ นายธนิตพล ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนได้รับทราบเรื่องนายเฉลิมชัยขอลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จากสำนักงานกกต.แจ้งมาเป็นการภายในให้ตนทราบว่านายเฉลิมชัยส่งตัวแทนมายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค หลังจากตนได้ส่งหนังสือดังกล่าวจากกกต.เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.แล้ว ก็ได้แจ้งต่อนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรค รวมถึงกรรมการบริหารพรรคฯ คนอื่นๆให้รับทราบทั่วกัน เลขาธิการพรรคฯกำชับให้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคฯ คนใหม่ภายใน 60 วันตามที่ข้อบังคับพรรคฯกำหนดไว้ นายประมวลจะเป็นผู้ดำเนินการในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค
“นายเฉลิมชัยไม่เคยกล่าวอะไรไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยากจะลาออกจากหัวหน้าพรรค แต่นายเฉลิมชัยยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และเนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นแบบกะทันหัน จึงยังไม่มีการพูดถึงตัวบุคคลที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่”นายธนิตพล กล่าว