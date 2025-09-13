แกนนำปชป. โพสต์รูปคู่กรณ์ แคปชั่นหวาน รับข่าวเฉลิมชัยไขก๊อก ด้าน มาร์คโผล่ วงอดีตส.ส.

แกนนำปชป. โพสต์ภาพคู่กรณ์ มาร์คโผล่ วงอดีตส.ส. จังหวะเฉลิมชัยไขก๊อกหัวหน้า
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 ภายหลัง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ยื่นหนังสือลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลถึงปัญหาสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมขอมอบให้ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรค รักษาการหัวหน้าแทน ระหว่างรอการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้น
อย่างไรก็ตาม มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ จาก นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเป็นภาพคู่กับ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง พร้อมข้อความระบุว่า “คิดถึงเลยเจอกันครับ #ฟ้าวันใหม่สดใสเสมอ”
ขณะที่ นายอนุชา บูรพชัยศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้โพสต์ภาพการรวมตัวของอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน โดยเป็นภาพร่วมกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ มะลูลีม สมาชิกพรรครทสช. นายยุพ นานา อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมข้อความระบุว่า “กลับมาเจอกันในงานพื้นที่ ที่เคยเป็นส.ส.เขตกันมาก่อน”