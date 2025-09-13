เดชอิศม์ ส่งไลน์ถึงสมาชิกปชป. หลังเฉลิมชัยไขก็อก พร้อมเป็นหลักให้เสมอ-อย่าตระหนก

“เดชอิศม์” ส่งข้อความถึง สมาชิก ปชป.ขอทุกคนอย่าตระหนก ยืนยันยังเป็นหลักให้ พร้อมนัดสส.ทุกคนคุยสัปดาห์หน้า ร่วมหาทางออก
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 มีรายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ แจ้งว่า หลังจากที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ลาออกจากหัวหน้าพรรค เมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้พรรคปะชาธิปัตย์ต้องหาหัวหน้าพรรคนใหม่นั้น ได้มีข้อความของ นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคฯ ได้ส่งเข้ามายังไลน์กลุ่มสมาชิกพรรค โดยระบุว่า “เรียนพี่น้องชาว ปชป. ที่เคารพรัก ครับ
“วันนี้ หัวหน้าพรรค ของเราได้ลาออก จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ แต่เรียนว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในพรรคของเรา ฉะนั้น อยากให้พวกเรานิ่งให้พอ รอพบปะหารือในครอบครัวของเรา อย่าหวั่นไหว อย่าตระหนก ทุกอย่างมีทางออกเสมอ ผมยืนยันว่า ยังเป็นหลักให้กับพวกเราเสมอ พวกเราค่อยๆคิด ค่อยๆตรึกตรอง ร่วมกัน
สัปดาห์หน้า นัด ส.ส.ทุกคน คุยปัญหาเบื้องต้นร่วมกัน หาทางออกร่วมกัน นะครับ”