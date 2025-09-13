พล.อ.ประยุทธ์ ส่งดอกไม้ อวยพรวันเกิด นายกฯอนุทิน แกนนำภท.เตรียมจัดเบิร์ธเดย์เย็นนี้

“ภูมิใจไทย” คึกคัก “บิ๊กตู่-สมาคมมิตรภาพไทยจีน” ส่งดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรวันเกิด “อนุทิน” ครบรอบ 59 ปี ด้านแกนนำพรรค จ่อเบิร์ดเดย์ เย็นนี้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา เต็มไปด้วยสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว เนื่องจากในวันเดียวกันนี้ เป็นวันเกิดครบรอบ 59 ปี ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ทำให้มีบรรดานักการเมือง และนักธุรกิจต่างส่งดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และ สมาคมมิตรภาพไทย-จีน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีช่อดอกไม้ของ อาลก โลเฮีย นักธุรกิจดัง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Indorama Ventures , นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ นายกสภาวิศวกร และเพื่อนนักธุรกิจต่างชาติอีกด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ มีรายงานว่าพรรคภูมิใจไทย จะมีการประชุมพรรคในเวลา 17.00 น. โดยจะมีแกนนำพรรคร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่นายอนุทินด้วย