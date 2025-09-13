การเมือง

ปชป.แจงยิบ เฉลิมชัยลาออก โต้ขัดแย้งเดชอิศม์ อภิสิทธิ์-กรณ์ คัมแบ๊กหรือไม่ โยนที่ประชุมใหญ่เคาะ

โฆษก​ ปชป.​ ยัน​ เฉลิมชัยลาออกหัวหน้าพรรค​ เหตุปัญหาสุภาพ​ ปัดขัดแย้ง​ เดชอิศม์​ จ่อประชุมเลือกใหม่​ ใน​ 60 วัน​ ชี้เลือดเก่าไหลกลับเป็นเรื่องที่ดี​ ย้ำ​ กก.บห.​ ต้องสังกัดสมาชิกต่อเนื่อง​ 2 ปี​ ชี้ช่อง​ มติยกเว้นได้​ หลังสะพัดชื่อ​ อภิสิทธิ์​ -​ กรณ์ หวนคืน เมิน​ เทพไท​ ให้ความเห็น​ เหตุเป็นคนนอก

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) น.ส.เจนจิรา​ รัตนเพียร​ โฆษกประชาธิปัตย์​ นายธนิตพล​ ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการพรรค​ และ นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด กรรมการบริหารพรรค​ แถลงชี้แจงกรณีที่ นายเฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ ลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์​ เมื่อวันที่​ 12 กันยายนที่ผ่านมา​

โดย น.ส.เจนจิรา​ กล่าวว่า​ นายเฉลิมชัยยื่นใบลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว​ โดยมอบหมายให้ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช​ ประธานส.ส.​ และรองหัวหน้าพรรค​ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคแทนตามข้อบังคับพรรค โดยนายเฉลอมชัยให้เหตุผลเกรงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และหลังจากนี้จะดำเนินการตามข้อบังคับต่อไป​ ที่จะต้องมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคภายใน 60 วัน

เมื่อถามว่า นอกจากปัญหาสุขภาพ​ อาจเป็นปัญหาความขัดแย้งภายใน​ ระหว่างหัวหน้าพรรคกับนายเดชอิศม์​ ขาวทอง​ เลขาธิการพรรค​หรือไม่​ น.ส.เจนจิรา​ กล่าวว่า​ ไม่น่าใช่​ เพราะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันอยู่แล้ว และเร็วๆนี้ที่ผ่านมาก็ยังมีการร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ซึ่งตนก็อยู่ในเหตุการณ์ก็​ยังเห็นเป็นปกติ จึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุ

ส่วนจะมีการรับการประชุมบริหารกรรมการบริหารพรรคเมื่อใดนั้น​ น.ส.เจนจิรา​ กล่าวว่า​ ขณะนี้ไม่ได้มีการนัดหมาย เนื่องจากเหตุการณ์กระทันหัน​ ซึ่งในพรรคไม่มีใครทราบว่าหัวหน้าพรรค ได้ยื่นใบลาออก

นายธนิตพล​ กล่าวต่อว่า​ จังหวะที่มีการตั้งรัฐบาลขึ้นมา ถือเป็นเรื่องวิกฤตทางการเมืองของประเทศ ซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน​ และทางพรรคก็ได้มาดูเรื่องการเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนตกลงกันไว้ว่าจะให้มีการเลือกตั้ง​ 4 เดือนจนกระทั่งมาถึงวันศุกร์ จึงทราบข่าวและ เห็นเอกสารดังกล่าว

ADVERTISMENT

เมื่อถามว่าการที่หัวเรือใหญ่ออกไปแบบนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมภายในพรรค​ และจะกระทบต่อการเตรียมการเลือกหัวหน้าพรรคหรือไม่​ นายธนิตพล​ ยืนยันว่า​ เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้งหัวหน้าพรรคกันมาตั้งหลายคน เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ทางพรรคเตรียมความพร้อมไว้พอสมควร

ส่วนจะกระทบกับขวัญและกำลังใจหรือไม่​ นายธนิตพล​ มองว่า​ คงเป็นเรื่องปกติ แต่จะถามว่าเสียกำลังใจหรือไม่ ก็รู้สึก แต่ยืนยันว่าไม่หมดกำลังใจ เพราะถือว่าทุกคนยึดพรรคเป็นหลักอยู่แล้ว และคนที่จะมาบริหารงานต่อจะต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง

ส่วนจะเป็นการล้างไพ่หรือไม่​ น.ส.เจนจิรา กล่าวว่า หัวหน้าพรรคเล่าให้ฟังตามตรงว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ เกรงว่าหากมีเลือกตั้งอาจจะทำหน้าที่ไม่ได้เต็มความสามารถ จึงตัดสินใจที่จะลาออก​ก่อนการเลือกตั้ง

ส่วนหากเป็นการล้างไพ่จริงๆเลือดเก่าอาจจะกลับมา​ ทำให้เรียกศรัทธา​ให้ได้มากกว่าเดิมหรือไม่ นางสาวเจนจิรา​ กล่าวว่า​ เรื่องจริงวันนี้ไม่ว่าจะเลือดเก่าหรือเลือดใหม่​ พรรคประชาธิปัตย์มีคนดีๆ​ มีคนมีความสามารถ​ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่คนเก่าๆหรือคนใหม่ๆจะเดินเข้าพรรคมาช่วยกันฟื้นฟู นำทัพหรือทำให้พรรคก้าวไปข้างหน้า

ส่วนการที่คนเก่าออกไปแล้ว​จะกลับเข้ามา​ หากดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค จะติดข้อบังคับอะไรหรือไม่ นายธนิตพล​ กล่าวว่า คนกลับเข้ามาจะต้องทำตามกระบวนการ สมัครเป็นสมาชิกพรรคก่อน​ และหลังจากนั้นก็อยู่ในกระบวนการ​ เมื่อเป็นสมาชิกพรรคก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการ​ หรือลงสมัคร​

ส่วนจะติดเงื่อนไขต้องเป็นสมาชิก 5 ปีหรือไม่​นายธนิตพล​ ขี้แจงว่า ตอนนี้ข้อบังคับระบุให้เป็นสมาชืกพรรคต่อเนื่อง​ 2 ปี เฉพาะคนที่จะลงสมัครเป็นกรรมการบริหารพรรค มี 2 เงื่อนไข คือต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน

ส่วนที่มีคนมองไปถึงชื่อของ นายอภิสิทธิ์​ เวชชาชีวะ และนายกรณ์​ จาติกวณิช​ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีหรือไม่​ นายธนิตพล​ มองว่า​ เป็นหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่​ และสุดท้ายแล้ว ต้องรอให้มีการประชุมที่ต้องจัดภายใน 60 วัน หลังจากนั้นหากจะมีใครเสนอชื่อบุคคล ที่จะดำรงตำแหน่งก็ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถตอบแทนได้

ส่วนกังวลว่าสส.จะไหลออกไปสังกัดพรรคอื่นหรือไม่​ เนื่องจากปัญหาภายในของพรรค​ นายธนิตพล​ ยอมรับว่า​ เป็นเรื่องกังวลทุกสมัยเพราะในทุกๆพรรคมีความคล้ายกัน ใกล้ๆเลือกตั้งก็จะมีสส.ไหลออก​ และก็มีคนเข้ามาสมัครใหม่บ้าง​ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ 70 กว่าปีแล้ว

กรณีนายเทพ​ไท​ เสนพงศ์​ ออกมาให้ความเห็นว่าหากประชาธิปัตย์ยึดอุดมการณ์ใน​ จะไม่มีวันตายและเรียกร้องให้นายชวน​ หลีกภัย​ และแคนดิเดตหัวหน้าพรรค​ กลับมา นาย​ธนิตพล​ กล่าวว่า​ ตามที่บอก ในส่วนที่นายเทพไท​ ได้วิเคราะห์ ตอนนี้นายเทพไท​ ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์​ และการวิเคราะห์ของนายเทพไท​ ถือเป็นการวิเคราะห์ของคนนอก

ส่วนจะยกเว้นเงื่อนไข 2 ปี​เพื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคได้หรือไม่​ นายธนิตพล​ กล่าวว่า​ ที่ประชุมสามารถออกมติยกเว้นได้เช่นเดียวกับกรณีของ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์​ และนางสาววทันยา​ บุนนาค​ หากที่ประชุมขอให้ยกเว้นข้อบังคับก็สามารถทำได้

ส่วนจะมีกำหนดคร่าวๆ​ อย่างเร็วที่สุดสามารถกำหนดวันเลือกหัวหน้าพรรคได้​ เร็วสุดเมื่อใด​ นายธนิตพล​ กล่าวว่า​ ต้องรอให้กรรมการบริหารพรรคเป็นผู้กำหนด แต่เชื่อว่าน่าจะเร็ววันนี้​ ในส่วนของ สำนักงานเลขาฯได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ค่อนข้างพร้อมแล้ว

นายธนิตพล​ กล่าวยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เคยมีการเกิดขึ้นมาในอดีต อยากให้กำลังใจสมาชิกพรรคทุกคนว่าคนที่ยังอยู่ในพรรค รวมไปถึงในอนาคตที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเพิ่ม ร่วมกันยึดในอุดมการณ์เดิม และจะเดินหน้า ทำงานเพื่อประเทศชาติ ต่อไปไม่ต้องกังวล

ขณะที่ความคืบหน้าในการเตรียมบุคคลเข้าสมัครเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธนิตพล​ กล่าวว่า ต้องให้รองหัวหน้า ภาคกทม. ได้เป็นผู้ดำเนินการ แต่ก็มีการเตรียมความพร้อม สามารถที่จะส่งได้