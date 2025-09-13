ปชป.แจงยิบ เฉลิมชัยลาออก โต้ขัดแย้งเดชอิศม์ อภิสิทธิ์-กรณ์ คัมแบ๊กหรือไม่ โยนที่ประชุมใหญ่เคาะ

โฆษก ปชป. ยัน เฉลิมชัยลาออกหัวหน้าพรรค เหตุปัญหาสุภาพ ปัดขัดแย้ง เดชอิศม์ จ่อประชุมเลือกใหม่ ใน 60 วัน ชี้เลือดเก่าไหลกลับเป็นเรื่องที่ดี ย้ำ กก.บห. ต้องสังกัดสมาชิกต่อเนื่อง 2 ปี ชี้ช่อง มติยกเว้นได้ หลังสะพัดชื่อ อภิสิทธิ์ - กรณ์ หวนคืน เมิน เทพไท ให้ความเห็น เหตุเป็นคนนอก
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) น.ส.เจนจิรา รัตนเพียร โฆษกประชาธิปัตย์ นายธนิตพล ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการพรรค และ นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด กรรมการบริหารพรรค แถลงชี้แจงกรณีที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา
โดย น.ส.เจนจิรา กล่าวว่า นายเฉลิมชัยยื่นใบลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ประธานส.ส. และรองหัวหน้าพรรค ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคแทนตามข้อบังคับพรรค โดยนายเฉลอมชัยให้เหตุผลเกรงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และหลังจากนี้จะดำเนินการตามข้อบังคับต่อไป ที่จะต้องมีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคภายใน 60 วัน
เมื่อถามว่า นอกจากปัญหาสุขภาพ อาจเป็นปัญหาความขัดแย้งภายใน ระหว่างหัวหน้าพรรคกับนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคหรือไม่ น.ส.เจนจิรา กล่าวว่า ไม่น่าใช่ เพราะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันอยู่แล้ว และเร็วๆนี้ที่ผ่านมาก็ยังมีการร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ซึ่งตนก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ยังเห็นเป็นปกติ จึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุ
ส่วนจะมีการรับการประชุมบริหารกรรมการบริหารพรรคเมื่อใดนั้น น.ส.เจนจิรา กล่าวว่า ขณะนี้ไม่ได้มีการนัดหมาย เนื่องจากเหตุการณ์กระทันหัน ซึ่งในพรรคไม่มีใครทราบว่าหัวหน้าพรรค ได้ยื่นใบลาออก
นายธนิตพล กล่าวต่อว่า จังหวะที่มีการตั้งรัฐบาลขึ้นมา ถือเป็นเรื่องวิกฤตทางการเมืองของประเทศ ซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน และทางพรรคก็ได้มาดูเรื่องการเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนตกลงกันไว้ว่าจะให้มีการเลือกตั้ง 4 เดือนจนกระทั่งมาถึงวันศุกร์ จึงทราบข่าวและ เห็นเอกสารดังกล่าว
เมื่อถามว่าการที่หัวเรือใหญ่ออกไปแบบนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมภายในพรรค และจะกระทบต่อการเตรียมการเลือกหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายธนิตพล ยืนยันว่า เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้งหัวหน้าพรรคกันมาตั้งหลายคน เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ทางพรรคเตรียมความพร้อมไว้พอสมควร
ส่วนจะกระทบกับขวัญและกำลังใจหรือไม่ นายธนิตพล มองว่า คงเป็นเรื่องปกติ แต่จะถามว่าเสียกำลังใจหรือไม่ ก็รู้สึก แต่ยืนยันว่าไม่หมดกำลังใจ เพราะถือว่าทุกคนยึดพรรคเป็นหลักอยู่แล้ว และคนที่จะมาบริหารงานต่อจะต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง
ส่วนจะเป็นการล้างไพ่หรือไม่ น.ส.เจนจิรา กล่าวว่า หัวหน้าพรรคเล่าให้ฟังตามตรงว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ เกรงว่าหากมีเลือกตั้งอาจจะทำหน้าที่ไม่ได้เต็มความสามารถ จึงตัดสินใจที่จะลาออกก่อนการเลือกตั้ง
ส่วนหากเป็นการล้างไพ่จริงๆเลือดเก่าอาจจะกลับมา ทำให้เรียกศรัทธาให้ได้มากกว่าเดิมหรือไม่ นางสาวเจนจิรา กล่าวว่า เรื่องจริงวันนี้ไม่ว่าจะเลือดเก่าหรือเลือดใหม่ พรรคประชาธิปัตย์มีคนดีๆ มีคนมีความสามารถ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่คนเก่าๆหรือคนใหม่ๆจะเดินเข้าพรรคมาช่วยกันฟื้นฟู นำทัพหรือทำให้พรรคก้าวไปข้างหน้า
ส่วนการที่คนเก่าออกไปแล้วจะกลับเข้ามา หากดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค จะติดข้อบังคับอะไรหรือไม่ นายธนิตพล กล่าวว่า คนกลับเข้ามาจะต้องทำตามกระบวนการ สมัครเป็นสมาชิกพรรคก่อน และหลังจากนั้นก็อยู่ในกระบวนการ เมื่อเป็นสมาชิกพรรคก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการ หรือลงสมัคร
ส่วนจะติดเงื่อนไขต้องเป็นสมาชิก 5 ปีหรือไม่นายธนิตพล ขี้แจงว่า ตอนนี้ข้อบังคับระบุให้เป็นสมาชืกพรรคต่อเนื่อง 2 ปี เฉพาะคนที่จะลงสมัครเป็นกรรมการบริหารพรรค มี 2 เงื่อนไข คือต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน
ส่วนที่มีคนมองไปถึงชื่อของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายกรณ์ จาติกวณิช ถือเป็นตัวเลือกที่ดีหรือไม่ นายธนิตพล มองว่า เป็นหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ และสุดท้ายแล้ว ต้องรอให้มีการประชุมที่ต้องจัดภายใน 60 วัน หลังจากนั้นหากจะมีใครเสนอชื่อบุคคล ที่จะดำรงตำแหน่งก็ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถตอบแทนได้
ส่วนกังวลว่าสส.จะไหลออกไปสังกัดพรรคอื่นหรือไม่ เนื่องจากปัญหาภายในของพรรค นายธนิตพล ยอมรับว่า เป็นเรื่องกังวลทุกสมัยเพราะในทุกๆพรรคมีความคล้ายกัน ใกล้ๆเลือกตั้งก็จะมีสส.ไหลออก และก็มีคนเข้ามาสมัครใหม่บ้าง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ 70 กว่าปีแล้ว
กรณีนายเทพไท เสนพงศ์ ออกมาให้ความเห็นว่าหากประชาธิปัตย์ยึดอุดมการณ์ใน จะไม่มีวันตายและเรียกร้องให้นายชวน หลีกภัย และแคนดิเดตหัวหน้าพรรค กลับมา นายธนิตพล กล่าวว่า ตามที่บอก ในส่วนที่นายเทพไท ได้วิเคราะห์ ตอนนี้นายเทพไท ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และการวิเคราะห์ของนายเทพไท ถือเป็นการวิเคราะห์ของคนนอก
ส่วนจะยกเว้นเงื่อนไข 2 ปีเพื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคได้หรือไม่ นายธนิตพล กล่าวว่า ที่ประชุมสามารถออกมติยกเว้นได้เช่นเดียวกับกรณีของ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนางสาววทันยา บุนนาค หากที่ประชุมขอให้ยกเว้นข้อบังคับก็สามารถทำได้
ส่วนจะมีกำหนดคร่าวๆ อย่างเร็วที่สุดสามารถกำหนดวันเลือกหัวหน้าพรรคได้ เร็วสุดเมื่อใด นายธนิตพล กล่าวว่า ต้องรอให้กรรมการบริหารพรรคเป็นผู้กำหนด แต่เชื่อว่าน่าจะเร็ววันนี้ ในส่วนของ สำนักงานเลขาฯได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ค่อนข้างพร้อมแล้ว
นายธนิตพล กล่าวยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เคยมีการเกิดขึ้นมาในอดีต อยากให้กำลังใจสมาชิกพรรคทุกคนว่าคนที่ยังอยู่ในพรรค รวมไปถึงในอนาคตที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเพิ่ม ร่วมกันยึดในอุดมการณ์เดิม และจะเดินหน้า ทำงานเพื่อประเทศชาติ ต่อไปไม่ต้องกังวล
ขณะที่ความคืบหน้าในการเตรียมบุคคลเข้าสมัครเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธนิตพล กล่าวว่า ต้องให้รองหัวหน้า ภาคกทม. ได้เป็นผู้ดำเนินการ แต่ก็มีการเตรียมความพร้อม สามารถที่จะส่งได้