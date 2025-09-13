ว่าที่รมต. ตบเท้าเข้าพรรคภูมิใจไทย หารือก่อนแถลงนโยบายสภา บิ๊กเล็ก บอกไม่มีอะไร ปมถก GBC

ว่าที่ รมต. ตบเท้าเข้า ภูมิใจไทย เตรียมความพร้อม แถลงนโยบายต่อสภา ด้าน บิ๊กเล็ก บอกไม่มีอะไร ปมถก GBC
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 13 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาว่าที่รัฐมนตรีโควต้าคนนอก ในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นานอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ทยอยเดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อประชุมกำหนดทิศทางนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา
ด้าน พล.อ.ณัฐพลกล่าวถึงผลประชุม GBC ที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมถึงกระแสเรียกร้องไม่ให้มีการเปิดด่านไทย-กัมพูชา ที่จังหวัดจันทบุรี และตราด โดยตอบเพียงสั้นๆ ว่า ไม่มีอะไร
อย่างไรก็ตาม ในเวลา 15.00 น. ส.ส.พรรคภูมิใจไทยจะร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้าด้วย
