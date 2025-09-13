เฉลิมชัย แจงเหตุลาออก ขอพักรักษาตัวเอง ชี้ ทำดีที่สุดแล้ว ย้ำ ยังอยู่ ประชาธิปัตย์ ไม่ไปไหน

“เฉลิมชัย” แจงเหตุลาออก หน.ปชป.ขอพักรักษาตัวก่อน ลั่นถ้าตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ก็จะช่วยใครไม่ได้ ยันยังอยู่“ประชาธิปัตย์”ไม่ไปไหน ชี้ทำดีที่สุดแล้ว ปัดไม่ขัดแย้ง “เดชอิศม์”
เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 13 กันยายน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่า เป็นเพราะปัญหาสุขภาพจริงๆ แต่ไม่ค่อยได้บอกใคร ยกเว้นคนใกล้ชิดที่จะทราบว่าตนเป็นโรคความดันสูง และโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งบางครั้งเครียดจากสถานการณ์และการบริหารในพรรค เครียดลงกระเพาะและกระทบถึงความดันเคยสูงถึง 195 เกือบ 200 ทำให้บางวัน ตนตื่นมา ลุกไม่ไหว เคยหัวทิ่มลงที่นอน จนต้องลาการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ไม่ใช่เรื่องที่ตนต้องไปตะโกนบอกใคร
“ผมได้ปรึกษาหารือกับครอบครัวและญาติพี่น้อง ซึ่งทุกคนต่างบอกว่าให้รักษาตัวให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่น เพราะถ้าตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ก็จะช่วยใครไม่ได้ วันนี้ผมจึงขอพักรักษาตัวก่อน” นายเฉลิมชัยกล่าว
นายเฉลิมชัยกล่าวอีกว่า วิธีการที่ตนลาออกจากหัวหน้าพรรคนั้น ตนคิดว่าทำดีที่สุดแล้ว และทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียหายน้อยที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารพรรค สำหรับตนยังเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ลาออกไปไหน แค่ขอหยุดพักรักษาตัวก่อน
ส่วนที่มีข่าวว่าขัดแย้งกับนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา และเลขาธิการพรรคนั้น นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีการทะเลาะหรือขัดแย้งใดๆ กับใคร ตนพูดคุยกับนายเดชอิศม์ด้วยเหตุผล ส่วนหลังจากนี้ใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็อยู่ที่สมาชิกพรรคจะเลือก ตนพร้อมช่วยพรรคเสมอ แต่วันนี้ต้องกลับมาดูแลตัวเองให้รอดก่อน
