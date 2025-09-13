เสื้อแดง รวมตัวหน้าเรือนจำ ให้กำลังใจ ทักษิณ จ่อมาทุกเสาร์ โด่ง อรรถชัย ชี้ ควรรื้อคดีใหม่

เสื้อแดงรวมตัวหน้าเรือนจำให้กำลังใจทักษิณ อดีตดารานักแสดงชื่อดังชี้ทักษิณเป็นคนทำเพื่อประชาชน-ประเทศชาติ ควรพิจารณารื้อคดีใหม่ด้วยกฎหมายกับบรรยากาศที่เป็นธรรม
จากกรณีเรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการกักโรคโควิด ระยะเวลา 5 วันนั้น
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 กันยายน ที่หน้าเรือนจำคลองเปรม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันที่ 5 ของจำคุกของ นายทักษิณ กลุ่มมวลชนเสื้อแดงมาร่วมกันชุมนุมให้กำลังใจบนทางเท้าบริเวณดังกล่าว เดินทางมาจากทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี ประมาณ 50 คน มีการจัดกิจกรรมนำรถขยายเสียงติดป้ายข้อความ ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกฯคนที่ 23 ทำเพื่อประชาชน มาให้กำลังใจร้องเพลงบริเวณดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 -21.00 น. และจัดกิจกรรมจริงจังทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนเป็นต้นไป เพื่อชูป้ายให้กำลังใจเชิญชูคุณงามความดีที่อดีตนายกรัฐมนตรีทำให้ประเทศชาติที่ผ่านมา
ด้าน โด่ง อรรถชัย อนันตเมฆ อดีตดารานักแสดงชื่อดัง เปิดเผยว่า ที่เดินทางมาในวันนี้ต้องการมาให้กำลังใจคุณทักษิณ ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทย และสร้างนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทย อาทิ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่ตนเองเพิ่งได้ไปใช้บริการนโยบายดังกล่าว ส่วนตัวมองว่า คุณทักษิณทำให้อะไรให้ประชาชนและประเทศไทยมาค่อนข้างเยอะมาก อยากให้มีการพิจารณารื้อคดีมาตัดสินใหม่ ไม่คิดว่าคนดีๆ ต้องมาเจออะไรแบบนี้
“อย่างไรก็ตาม ตนมองว่ากระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นสำหรับเขาเกิดขึ้นมาจากการรัฐประหารตั้งแต่ปี 2549 และ ปี 2557 ถูกต้องหรือไม่ ลักษณะคล้ายกับจงใจทำร้ายเขาโดยเฉพาะ ความเห็นส่วนตัวจึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการพิจารณารื้อคดีมาตัดสินใหม่ มีกฎหมายและบรรยากาศที่มีความเป็นธรรมไม่ใช่เหลือเพียงศาลกับจำเลยเท่านั้น แต่ต้องมีโจทก์ร่วมต่อสู้ทั้ง 2 ฝั่ง จึงมองว่ากระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาเหมาะสมเพียงพอสำหรับเขาหรือไม่ ทั้งที่ความดีเขาทำมานั้นมีมากมายหากนำมาเรียงลำดับไว้ก็ไม่พอ” อดีตดารานักแสดงชื่อดัง กล่าว