เพิ่มโควต้าคนนอก! บิ๊กดุลย์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 จ่อร่วมโผครม. นั่งรมช.กลาโหม เพื่อนวปอ.อนุทิน 

ครม.หนู 1 ขยับ พบชื่อ “บิ๊กดุลย์” อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นั่ง “รมช.กห.”สัดส่วนคนนอก เพื่อนร่วมรุ่น วปอ.61 “อนุทิน”
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความเคลื่อนไหวโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) หนู 1 ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ล่าสุด มีรายงานแจ้งว่า มีชื่อ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ หรือ บิ๊กดุลย์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เข้ามาเป็น รมช.กลาโหม ในโควต้าคนนอก เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในงานพื้นที่ โดยเฉพาะชายแดนไทย-กัมพูชา ที่กำลังมีข้อพิพาท และแบ่งเบาภาระ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โดย พล.ท.อดุลย์ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26 จปร.รุ่นที่ 37 ทั้งนี้ เคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่น วปอ.61 กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล
สำหรับความคืบหน้ารายชื่อ ครม. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจาก สลค. ในรายชื่อบางคนที่ยังมีความสุ่มเสี่ยง ซึ่งนายกฯ ได้ส่งชื่อแคนดิเดตรัฐมนตรีไปเกินจำนวนเพื่อทดแทนไว้แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ภายในสัปดาห์หน้า