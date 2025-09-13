โผครม.ขยับ อดีตผู้การบุรีรัมย์ ถอนตัวรมว.ยุติธรรม ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ ได้อดีตผู้การบุรีรัมย์ อีกคนมาแทน

เผยเหตุเปลี่ยนชื่อ รมว.ยุติธรรม อดีตผู้การบุรีรัมย์ ถอนตัว ทำโผครม.หนู 1 ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ ได้ผู้การบุรีรัมย์ อีกคนมาแทน
โผครม. – เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 1 ในส่วนของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หลังมีกระแสข่าวว่า พล.ต.ท.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร (ผบช.) ภาค 3 อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร (ผบก.) บุรีรัมย์ จะเข้ามานั่งตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กระทั่งมีเสียงวิจารณ์กันว่า พล.ต.ท.ชาญชัย เป็นคนบุรีรัมย์ เป็นคนในขั้วสีน้ำเงินชัดเจน เกรงว่าจะเข้าไปแทรกแซงคดีฮั้วส.ว. และคดีเขากระโดง ที่กำลังเป็นคดีร้อนอยู่ในขณะนี้
ล่าสุด รายงานข่าวระบุว่า มีการเปลี่ยนตัวบุคคลเข้าไปนั่ง รมว.กระทรวงยุติธรรมแทน พล.ต.ท.ชาญชัย เนื่องจาก พล.ต.ท.ชาญชัย ขอถอนตัวเอง เนื่องจากครอบครัวไม่เห็นด้วย เพราะครอบครัวภรรยาของ พล.ต.ท.ชาญชัย เป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ไม่อยากจะไปยุ่งกับความเสี่ยงใดๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนี้มีชื่อของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ อดีตรองผบช.ภาค 3 ซึ่งครบการเกษียณอายุราชการราชการรุ่นปีนี้ แต่ชิงลาออกก่อนเพื่อให้ได้ขึ้นตำแหน่ง พล.ต.ท.จากปกติ ถ้าเกษียณอายุราชการตามกำหนดในเดือนกันยายน นี้ จะยังคงยศเดิมคือ พล.ต.ต.
สำหรับ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ เคยรับราชการตำรวจอยู่บุรีรัมย์ มาตั้งแต่เป็นนายร้อยตำรวจ เลื่อนตำแหน่งมาตามระเบียบของทางราชการ จนได้รับตำแหน่ง ผกก.เมือง บุรีรัมย์ ขึ้นเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วขึ้นมารับตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนจะย้ายไปขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2568 พร้อมกับ พล.ต.ท.ชาญชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งรอง ผบช.ภาค 3 เช่นเดียวกัน โดยได้ลาออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้ได้ยศ พล.ต.ท. โดย พล.ต.ท.รุทธพล ถือเป็นคนใกล้ชิดกับครูใหญ่ค่ายสีน้ำเงิน ด้วย