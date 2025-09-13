อนุทิน นั่งหัวโต๊ะถกว่าที่รมต. เตรียมแถลงนโยบาย หวังเริ่มนับหนึ่ง 4 เดือนตามสัญญาโดยเร็ว

อนุทิน นั่งหัวโต๊ะประชุมเตรียมแถลงนโยบาย หวังนับหนึ่งตามสัญญาโดยเร็ว
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 13 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย ว่าที่รัฐมนตรีหลายกระทรวง อาทิ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รมว.พลังงาน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่รมว.การต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ว่าที่รมว.พาณิชย์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ว่าที่รมว.คมนาคม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ว่าที่รมว.กลาโหม เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อร่วมประชุมร่วมกับทีมนโยบายพรรค เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ ตามกรอบเวลา 120 วันด้วย ก่อนแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร
สำหรับนโยบายที่แน่ชัดแล้ว คือ การฟื้นคืนชีพคนละครึ่ง นอกจากนี้ ที่มีการพูดถึง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป คือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น รวมถึงแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติด้วย ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติ เพื่อความรอบคอบรัดกุม อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายตำแหน่งที่ยังไม่ได้เปิดตัว โดยเฉพาะคนนอกอย่างรมว.ยุติธรรม ซึ่งนายอนุทิน ก็ยืนยันชัดเจนว่า “หากทุกอย่างเรียบร้อย ก็พร้อมที่จะเปิดเผย”
จากนั้น เวลาประมาณ 15.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ได้โพสต์ภาพการประชุมร่วมกับว่าที่รัฐมนตรี และข้อความผ่านเฟสบุ๊ก ระบุว่า “ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำนโยบายรัฐบาล เพื่อที่จะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา จะได้นับวันแรกของ 4 เดือนได้โดยเร็วตามสัญญา MOA #ไม่มีวันหยุด”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้มีการเสิร์ฟเค้กส้ม และกาแฟร้านจาริสต้าให้กับว่าที่รัฐมนตรีด้วย