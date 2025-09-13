การเมือง

อนุทิน นั่งหัวโต๊ะถกว่าที่รมต. เตรียมแถลงนโยบาย หวังเริ่มนับหนึ่ง 4 เดือนตามสัญญาโดยเร็ว

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 13 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจ​ไทย​ ว่าที่รัฐ​มนตรีหลายกระทรวง​ อาทิ​ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รมว.พลังงาน​ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่รมว.การต่างประเทศ​ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์​ ว่าที่รมว.พาณิชย์ นายพิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ ว่าที่รมว.คมนาคม​ พล.อ.ณัฐพล​ นาคพาณิชย์​ ว่าที่รมว.กลาโหม​ เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อร่วมประชุมร่วมกับทีมนโยบายพรรค เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหาร​ประเทศ​ ตามกรอบเวลา 120 วันด้วย​ ก่อนแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร​

สำหรับนโยบาย​ที่แน่ชัดแล้ว​ คือ​ การฟื้นคืนชีพคนละครึ่ง​ นอกจากนี้ ที่มีการพูดถึง​ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป​ คือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน​ และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น​ รวมถึงแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติด้วย ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติ​ เพื่อความรอบคอบรัดกุม​ อย่างไรก็ตาม​ ยังมีอีกหลายตำแหน่งที่ยังไม่ได้เปิดตัว​ โดยเฉพาะคนนอกอย่างรมว.ยุติธรรม ซึ่งนายอนุทิน​ ก็ยืนยันชัดเจนว่า​ “หากทุกอย่างเรียบร้อย ก็พร้อมที่จะเปิดเผย”

จากนั้น เวลาประมาณ 15.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ได้โพสต์ภาพการประชุมร่วมกับว่าที่รัฐมนตรี และข้อความผ่านเฟสบุ๊ก ระบุว่า “ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำนโยบายรัฐบาล เพื่อที่จะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา จะได้นับวันแรกของ 4 เดือนได้โดยเร็วตามสัญญา MOA #ไม่มีวันหยุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้มีการเสิร์ฟเค้กส้ม และกาแฟร้านจาริสต้าให้กับว่าที่รัฐมนตรีด้วย