ลูกสาวนิพนธ์ ทำจม.ไม่รับเก้าอี้ รมช.พาณิชย์ ทำโผครม.ขยับอีก ขอบคุณอนุทิน สนับสนุน รับงานเดิมยังหาคนที่เหมาะสมมาแทนไม่ได้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 น.ส.นิธิยา บุญญามณี ลูกสาวนายนิพนธ์ บุญญามณี แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฏว่าได้รับการทาบทามให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้น ดิฉันขอนําเรียนชี้แจง ดังนี้
ประการแรก ขอเรียนว่า ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการทาบทาม เพราะเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติ และมีความน่าภาคภูมิใจที่จะได้มีโอกาสทํางานรับใช้ชาติ และประชาชนทํานองเดียวกับคุณพ่อ อย่างไรก็ตาม ด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบในงานเดิมในภาคเอกชน ที่ดิฉันยังต้องรับผิดชอบอยู่ยังไม่สามารถหาผู้ที่เหมาะสมมาดูแลแทนได้ ประกอบกับงานที่ภาคเอกชน อยู่ในช่วงการขยายกําลังการผลิตและต้องขยายการตลาดด้วย หากต้องเข้ามาทําหน้าที่ทางการเมือง อาจไม่สามารถทุ่มเทให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ตามที่รัฐบาลและพี่น้องประชาชนคาดหวัง
ประการที่สอง ดิฉันขอกราบขอบพระคุณคณะทํางานของ ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนทาบทามให้ดิฉันเข้ามาดํารงตําแหน่งดังกล่าว ตามที่มีข่าวปรากฏในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิต
ประการสุดท้าย ดิฉันขออภัยที่ทําให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลและเสียเวลาไปในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา และขอยืนยันว่า แม้ไม่ได้เข้ามารับตําแหน่งทางการเมืองในครั้งนี้ แต่ยังคงพร้อมสนับสนุนการทํางานของรัฐบาล และมุ่งมั่นทํางานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในบทบาทที่เหมาะสมต่อไป